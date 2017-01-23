В регионе размер социального пособия малоимущим увеличится в 3,3 раза

По решению властей Самарской области в 2017 году размер социального пособия малоимущим увеличится в 3,3 раза, сообщает региональное правительство.

На заседании правительства Самарской области принято решение с целью оказания эффективной социальной поддержки наиболее уязвимой части малоимущего населения региона увеличить размер социальной помощи, оказываемой в виде денежной выплаты. Социальное пособие в 2017 году составит 500 рублей в месяц на одного получателя (в 2016 году — 150 рублей).

Прогнозируемая численность получателей социальных пособий в 2017 году составит 57 310 человек ежемесячно.

Законом Самарской области об областном бюджете на 2017−2019 годы на поддержку малоимущих предусмотрены расходы областного бюджета на текущий год в объеме 150,5 млн рублей. Дополнительный объем средств, необходимый на предоставление увеличенных социальных пособий, в 2017 году составит почти 200,9 млн. рублей.