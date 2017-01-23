В Уфе снова повысили цены на бензин
На автозаправках «Башнефти» вновь зафиксирован рост цен. На сайте нефтяной компании уже выложены новые розничные цены.
На автозаправках «Башнефти» вновь зафиксирован рост цен. На сайте нефтяной компании уже выложены новые розничные цены.
На этот раз повышение коснулось топлива АИ-92 и АИ-92 Atum. Стоимость одного литра АИ-92 составляет 34 руб. 90 копеек, цена АИ-92 Atum — и 35 руб. 50 копеек.
Напомним, за 2016 год цены на бензин повысились на 3,9%, а дизельное топливо на 3,4%.