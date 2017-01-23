В Уфе снова повысили цены на бензин

На этот раз повышение коснулось топлива АИ-92 и АИ-92 Atum. Стоимость одного литра АИ-92 составляет 34 руб. 90 копеек, цена АИ-92 Atum — и 35 руб. 50 копеек.

Напомним, за 2016 год цены на бензин повысились на 3,9%, а дизельное топливо на 3,4%.