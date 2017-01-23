В Башкирии железная дорога объявила 40-процентный дисконт на плацкарт
УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Куйбышевский филиал «Федеральной пассажирской компании»
УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Куйбышевский филиал «Федеральной пассажирской компании»
Как пояснили в башкирском отделении РЖД, скидка предоставляется от тарифа на нижнее место и не распространяется на комплекс сервисных услуг и плату за постельное белье. Скидка не действует при покупке билетов на скорые фирменные поезда № 146/145 Москва — Назрань и № 61/62 Москва — Нальчик.