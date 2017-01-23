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13:52 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии железная дорога объявила 40-процентный дисконт на плацкарт

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Куйбышевский филиал «Федеральной пассажирской компании» 24—26 января предоставляет 40-процентную скидку на верхние места в плацкартных вагонах для всех поездов.

Как пояснили в башкирском отделении РЖД, скидка предоставляется от тарифа на нижнее место и не распространяется на комплекс сервисных услуг и плату за постельное белье. Скидка не действует при покупке билетов на скорые фирменные поезда № 146/145 Москва — Назрань и № 61/62 Москва — Нальчик.

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