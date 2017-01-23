Завершен ремонт на Тургеневском мосту в Краснодаре

Специалистами «Единой службе заказчика» проведены сварочные работы по ремонту разрушенной от времени верхней части температурного шва Тургеневского моста. Мост был построен в восьмидесятых годах прошлого века, с тех пор температурные швы не менялись, поэтому срок их эксплуатации подошел к завершению, прокомментировал заместитель директора департамента строительства администрации города Борис Сухов.

В ходе многолетней эксплуатации моста из-за нарастающей изношенности его фрагментов первыми деформации подверглись температурные швы на Тургеневском мосту со стороны Адыгеи, которые испытывают наибольшие транспортные нагрузки во время движения большегрузного транспорта. Работы по их ремонту уже проводились осенью 2016 года.

Для решения проблемы в этом году запланирована замена первых четырех температурных швов моста. В настоящее время идет подготовка к торгам по определению подрядчика для проведения работ. После их завершения специалисты приступят к замене первых четырех изношенных температурных швов Тургеневского моста на новые, которые прослужат значительный срок.

Кроме того, на 2018−2019 гг. запланирован ремонт всего Тургеневского моста.