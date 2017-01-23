Завершен ремонт на Тургеневском мосту в Краснодаре
В краевом центре завершены
В краевом центре завершены
Специалистами «Единой службе заказчика» проведены сварочные работы по ремонту разрушенной от времени верхней части температурного шва Тургеневского моста. Мост был построен в восьмидесятых годах прошлого века, с тех пор температурные швы не менялись, поэтому срок их эксплуатации подошел к завершению, прокомментировал заместитель директора департамента строительства администрации города Борис Сухов.
В ходе многолетней эксплуатации моста
Для решения проблемы в этом году запланирована замена первых четырех температурных швов моста. В настоящее время идет подготовка к торгам по определению подрядчика для проведения работ. После их завершения специалисты приступят к замене первых четырех изношенных температурных швов Тургеневского моста на новые, которые прослужат значительный срок.
Кроме того, на 2018−2019 гг. запланирован ремонт всего Тургеневского моста.