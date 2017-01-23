Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Ученые: любая еда вредна
Слова российского министра дважды вызвали смех на форуме в Давосе
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
38-летняя Ани Лорак показала фигуру в бикини: фанаты в восторге
Саакашвили оказался в кустах на инаугурации Трампа
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
"Его люблю я меньше, чем тебя": Кончаловский расстался с женой
Порошенко засобирался к Трампу: WSJ назвал дату
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
18Инаугурации прошлого
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
9Крещенские купания
14:36 (мск), источник: Югополис

Завершен ремонт на Тургеневском мосту в Краснодаре

В краевом центре завершены ремонтно-восстановительные работы деформированного температурного шва на Тургеневском мосту.

Специалистами «Единой службе заказчика» проведены сварочные работы по ремонту разрушенной от времени верхней части температурного шва Тургеневского моста. Мост был построен в восьмидесятых годах прошлого века, с тех пор температурные швы не менялись, поэтому срок их эксплуатации подошел к завершению, прокомментировал заместитель директора департамента строительства администрации города Борис Сухов.

В ходе многолетней эксплуатации моста из-за нарастающей изношенности его фрагментов первыми деформации подверглись температурные швы на Тургеневском мосту со стороны Адыгеи, которые испытывают наибольшие транспортные нагрузки во время движения большегрузного транспорта. Работы по их ремонту уже проводились осенью 2016 года.

Для решения проблемы в этом году запланирована замена первых четырех температурных швов моста. В настоящее время идет подготовка к торгам по определению подрядчика для проведения работ. После их завершения специалисты приступят к замене первых четырех изношенных температурных швов Тургеневского моста на новые, которые прослужат значительный срок.

Кроме того, на 2018−2019 гг. запланирован ремонт всего Тургеневского моста.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
За разбойное нападение на топ-менеджера «Магнита» задержан спортсмен из Сочи
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
В «Справедливой России» прокомментировали уход Мизулиной
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ в Кремле
Дональд Трамп отказался опубликовать свою налоговую декларацию
Движение Femen объявило о распаде
В российских регионах в 2017 году ожидается нашествие саранчи
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Где и как правильно заправляться: 7 полезных советов Заправка автомобиля для начинающего водителя — настоящее испытание. Как выбрать АЗС? Что будет, если залить «палево»? Надо ли давать чаевые? C какой стороны топливный лючок?
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
44-летняя экс-солистка Spice Girls родила второго ребенка Сын Джери Хорнер (Холлиуэлл) появился на свет утром 21 января
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь