500 нелегальных торговцев выявила минская налоговая

Минская налоговая выявила в 2016 году около 500 нелегальных торговцев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на инспекцию Министерства по налогам и сборам по Минску .

Чаще всего нарушения фиксируются в районе станций метро «Якуба Колоса», «Каменная горка», «Могилевская», «Пушкинская», «Институт культуры», «Тракторный завод», на прилегающих территориях в рынку «Ждановичи», «Заходний» и в подземных переходах по ул. Плеханова и пр. Рокоссовского, ул. В. Хоружей, Куйбышева и др.