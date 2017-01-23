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14:27 (мск), источник: Ежедневник.by

500 нелегальных торговцев выявила минская налоговая

Половину из попавшихся в 2016 году торговцев, в основном из подземных переходов, налоговая оштрафовала.

Источник: Ежедневник.by

Минская налоговая выявила в 2016 году около 500 нелегальных торговцев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на инспекцию Министерства по налогам и сборам по Минску .

Чаще всего нарушения фиксируются в районе станций метро «Якуба Колоса», «Каменная горка», «Могилевская», «Пушкинская», «Институт культуры», «Тракторный завод», на прилегающих территориях в рынку «Ждановичи», «Заходний» и в подземных переходах по ул. Плеханова и пр. Рокоссовского, ул. В. Хоружей, Куйбышева и др.

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В 2017 году проверки продолжились, и уже нашлось 17 нарушителей, 16 из них получили предупреждения, один оштрафован.

«Нелегальная торговля не только портит облик города, но и наносит ущерб государственной казне. Конечно, времена стихийной торговли прошли, но по-прежнему подземные переходы, в том числе входы в метро, являются злачными местами для незаконной предпринимательской деятельности», — заявил начальник инспекции Андрей Соболевский.

Более половины из выявленных нелегалов получили официальные предупреждения, остальные привлечены к административной ответственности.

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