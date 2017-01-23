500 нелегальных торговцев выявила минская налоговая
Половину из попавшихся в 2016 году торговцев, в основном из подземных переходов, налоговая оштрафовала.
Половину из попавшихся в 2016 году торговцев, в основном из подземных переходов, налоговая оштрафовала.
Минская налоговая выявила в 2016 году около 500 нелегальных торговцев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на инспекцию Министерства по налогам и сборам по Минску .
Чаще всего нарушения фиксируются в районе станций метро «Якуба Колоса», «Каменная горка», «Могилевская», «Пушкинская», «Институт культуры», «Тракторный завод», на прилегающих территориях в рынку «Ждановичи», «Заходний» и в подземных переходах по ул. Плеханова и пр. Рокоссовского, ул. В. Хоружей, Куйбышева и др.
В 2017 году проверки продолжились, и уже нашлось 17 нарушителей, 16 из них получили предупреждения, один оштрафован.
«Нелегальная торговля не только портит облик города, но и наносит ущерб государственной казне. Конечно, времена стихийной торговли прошли, но
Более половины из выявленных нелегалов получили официальные предупреждения, остальные привлечены к административной ответственности.