В России «белорусские яблоки» уничтожили бульдозерами

На прошлой неделе на предприятии «Плодоовощная база» города Казани Россельхознадзор провел проверку, сообщается на сайте ведомства.

Инспекторы обнаружили польские фрукты: яблоки и груши в количестве 237 кг, винограда — 253 кг. Также нашлось 151 кг томатов турецкого происхождения и 10 кг — испанского.

«Страны происхождения были указаны на этикетках. Импортером продукции является Республика Беларусь», — отмечается в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством указанная продукция изъята из оборота и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов механическим путем.