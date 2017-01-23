На юге Екатеринбурга возведут 5 миллионов жилых «квадратов»

В Екатеринбурге на публичные слушания вынесен проект планировки и межевания территории под технопарк в районе третьего пускового комплекса ЕКАД. Участок в 501,5 гектара станет частью нового микрорайона под рабочим названием «Попов лог», который собираются возвести к 2040 году на площади в 3,5 тысячи гектаров, передает «Уралинформбюро».

Первая очередь промзастройки между дорогой «Полевской тракт — станция Сысерть — поселок Полевой» и подъездными железнодорожными путями к площадкам «Ново-Свердловской нефтебазы» рассчитана на 2017−2020 годы. Вторую очередь между железнодорожными путями и проектируемым участком ЕКАД построят в 2020—2022 годах, говорится в официальной документации.

Проект разработал «УралНИИпроект» по заказу ООО «КомплектТехМаркет», директором которого является член Общественной палаты РФ Богдан Новорок. Екатеринбуржцы обсудят планы по застройке 6 февраля 2017 года во Дворце железнодорожников.

Между тем сам новый микрорайон по объему планируемого к вводу жилья сравним с Академическим — 5 миллионов квадратных метров против 9. Под застройку пойдут ныне неиспользуемые сельскохозяйственные угодья, залесенные территории, пустыри, овраги.