В Уфе прошла вторая сырная ярмарка: продолжение следует

В январе сыроделов собрали под крышей гипермаркета «Окей», вновь в микрорайоне Сипайлово. Свою продукцию представили уже известные и новые предприятия: «Школа сыроделов» (копродукция Аграрного университета и Давлекановской молочной компании), «Ремесленные сыры от Джуманали» из Иглинского района, фирма «Молпромстрой» из Мечетлинского района, частная сыроварня Айрата Ахмадуллина «Bella Fattoria» из Кармаскалинского района, индивидуальный предприниматель Шамиль Аитов из Мелеузовского района, дебютант ярмарки — фирма «Дарина Люкс» Уфимского района.

Посетители смогли продегустировать и приобрести халуми, фета, камамбер с белой плесенью, рикотта, моцарелла, качотта, примасоле, ларимар с голубой плесенью, «Реблошон Блю» с мытой красно-голубой коркой и другие уникальные сыры и молочные товары.

Как рассказали производители, вне ярмарки они реализуют продукцию в своих райцентрах и поставляют в уфимские магазины «Лавка вкуса» на улице К. Маркса, «Фермерские продукты» на Бульваре Славы, торговые центры «Орион» и «Башкирия», магазины сети «Основы здоровья». Самый молодой сыровар в республике — фирма «Дарина», пока реализует свою продукцию только через социальную сеть. Самый маститый сыродел — мечетлинский «Молпромстрой», выпускает наибольший объем продукции, которая поставляется на оптовые базы Уфы и Екатеринбурга; реализуются сыры в сети «Байрам».

«Покупательский спрос и коммерческий успех сырной ярмарки убедили, что такие мероприятия нужно проводить на постоянной основе», — прокомментировали в Госкомитете РБ по торговле. Дни проведения следующих ярмарок уже известны: 22 февраля и 7 марта на площадке ТСК «Сипайловский».