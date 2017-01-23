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15:03 (мск), источник: Uralpress.ru

Антимонопольщики проверили цены на продукты

Челябинское Управление Федеральной антимонопольной службы России провели мониторинг цен на продукты питания.

Источник: Uralpress.ru

Проверке подверглись пять базовых наименований — молочная продукция, мясо, рыба, птица, овощи. В мониторинге учитывалась оптово-отпускная цена производителя продовольственных товаров без учета торговой надбавки сетей.

Цены в розничных магазинах отличаются от цен мониторинга, поскольку кроме торговой надбавки некоторые товары торговыми сетями закупаются не напрямую у производителей, а через цепочку посредников, которые, в свою очередь, устанавливают собственную надбавку.

В целом, на 12 января с начала года цены на основные продукты питания серьезных изменений не претерпели. Так, молоко различной жирности, а также сливочное масло в цене не изменились. Средняя цена молока 2,5-процентной жирности варьируется от 40,26 до 53,90 за литр в зависимости от производителя, килограмм масла жирности 72,5 процента можно купить от 374 до 486,67 рубля.

Тушка бройлерного охлажденного цыпленка также осталась на прежнем уровне — от 122,4 до 128 рублей. Зато такая же курица от «Здоровой фермы», но замороженная подорожала на 2,8 процента — до 111 рублей.

Килограмм свиного окорока от того же производителя вырос в цене на 0,4 процента — до 256 рублей, а вот в «Арианте», наоборот, подешевел почти на 1 процент — с 245,7 до 243,66 рубля. Чуть дешевле тут стала и рулька -219,86 вместо 220,56 рубля.

Совсем не изменилась оптово-отпускная цена на основные виды рыбы — горбушу (160,1 рубля), скумбрию (109), лосося (443), сельдь (64,8), минтая (94) и карася (52 рубля) за килограмм. А вот репчатый лук заметно подешевел: его цена теперь составляет 9,93 рубля, что на 6,4 процента ниже предыдущего мониторинга. Меньше стоит и капуста — не. 9,77 рубля, а всего 9,56. Ближе к весне традиционно дорожает картошка: килограмм «второго хлеба» подорожал на 1,4 процента — до 7,76 рубля.

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