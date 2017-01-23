Антимонопольщики проверили цены на продукты
Челябинское Управление Федеральной антимонопольной службы России провели мониторинг цен на продукты питания.
Челябинское Управление Федеральной антимонопольной службы России провели мониторинг цен на продукты питания.
Проверке подверглись пять базовых наименований — молочная продукция, мясо, рыба, птица, овощи. В мониторинге учитывалась
Цены в розничных магазинах отличаются от цен мониторинга, поскольку кроме торговой надбавки некоторые товары торговыми сетями закупаются не напрямую у производителей, а через цепочку посредников, которые, в свою очередь, устанавливают собственную надбавку.
В целом, на 12 января с начала года цены на основные продукты питания серьезных изменений не претерпели. Так, молоко различной жирности, а также сливочное масло в цене не изменились. Средняя цена молока 2,5-процентной жирности варьируется от 40,26 до 53,90 за литр в зависимости от производителя, килограмм масла жирности 72,5 процента можно купить от 374 до 486,67 рубля.
Тушка бройлерного охлажденного цыпленка также осталась на прежнем уровне — от 122,4 до 128 рублей. Зато такая же курица от «Здоровой фермы», но замороженная подорожала на 2,8 процента — до 111 рублей.
Килограмм свиного окорока от того же производителя вырос в цене на 0,4 процента — до 256 рублей, а вот в «Арианте», наоборот, подешевел почти на 1 процент — с 245,7 до 243,66 рубля. Чуть дешевле тут стала и рулька -219,86 вместо 220,56 рубля.
Совсем не изменилась