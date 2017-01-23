Антимонопольщики проверили цены на продукты

Проверке подверглись пять базовых наименований — молочная продукция, мясо, рыба, птица, овощи. В мониторинге учитывалась оптово-отпускная цена производителя продовольственных товаров без учета торговой надбавки сетей.

Цены в розничных магазинах отличаются от цен мониторинга, поскольку кроме торговой надбавки некоторые товары торговыми сетями закупаются не напрямую у производителей, а через цепочку посредников, которые, в свою очередь, устанавливают собственную надбавку.

В целом, на 12 января с начала года цены на основные продукты питания серьезных изменений не претерпели. Так, молоко различной жирности, а также сливочное масло в цене не изменились. Средняя цена молока 2,5-процентной жирности варьируется от 40,26 до 53,90 за литр в зависимости от производителя, килограмм масла жирности 72,5 процента можно купить от 374 до 486,67 рубля.

Тушка бройлерного охлажденного цыпленка также осталась на прежнем уровне — от 122,4 до 128 рублей. Зато такая же курица от «Здоровой фермы», но замороженная подорожала на 2,8 процента — до 111 рублей.

Килограмм свиного окорока от того же производителя вырос в цене на 0,4 процента — до 256 рублей, а вот в «Арианте», наоборот, подешевел почти на 1 процент — с 245,7 до 243,66 рубля. Чуть дешевле тут стала и рулька -219,86 вместо 220,56 рубля.