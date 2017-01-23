Омская компания несколько месяцев не платит зарплату работникам

Руководители одной из коммерческих организаций города Омска подозреваются в невыплате заработной платы. Следственный комитет по Омской области по материалам, которые предоставила прокуратура, возбудил уголовное дело. Подозреваемыми являются руководители компании ООО «ВК-Сервис».

По версии следствия, руководство фирмы более 2-х месяцев, с июля по октябрь, совершенно не платило зарплату сотрудникам. В итоге общая задолженность перед работниками предприятия составила 2,5 миллионов рублей. Однако при этом все деньги шли на нужды компании, что нарушение конституционные права и интересы сотрудников.

В настоящее время следователи изымают необходимые документы, допрашивают потерпевших, свидетелей. Следственный комитет проводит действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и конкретных виновных лиц.