Залежи легкой нефти и газа найдены в Атырауской области
В перспективе планируется проведение оценочных работ на месторождении Ансаган.
В перспективе планируется проведение оценочных работ на месторождении Ансаган.
Об обнаружении залежей легкой нефти и газа в девонских отложениях подсолевого поднятия «Ансаган» сообщили в Министерстве энергетики Республики Казахстан, передает Tengrinews.kz.
Месторождение Ансаган расположено в Жылыойском районе Атырауской области. Как отмечается, выявленные нефтегазоносные горизонты залегают относительно глубже, чем на Тенгизском месторождении.
«Возможные запасы месторождения оцениваются высоко, и планируемый большой объем геологоразведочных работ направлен на подтверждение прогнозируемых ресурсов углеводородов. Получение высоких дебетов легкой нефти на Ансагане подтверждает большой ресурсный потенциал подсолевых отложений на больших глубинах указанной территории», — говорится в сообщении МЭ РК.
В перспективе планируется проведение оценочных работ на месторождении Ансаган, расширение геологоразведочных работ на всей контрактной территории с постановкой