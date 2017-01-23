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15:14 (мск), источник: Tengrinews

Залежи легкой нефти и газа найдены в Атырауской области

В перспективе планируется проведение оценочных работ на месторождении Ансаган.

Источник: Tengrinews

Об обнаружении залежей легкой нефти и газа в девонских отложениях подсолевого поднятия «Ансаган» сообщили в Министерстве энергетики Республики Казахстан, передает Tengrinews.kz.

Месторождение Ансаган расположено в Жылыойском районе Атырауской области. Как отмечается, выявленные нефтегазоносные горизонты залегают относительно глубже, чем на Тенгизском месторождении.

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«Возможные запасы месторождения оцениваются высоко, и планируемый большой объем геологоразведочных работ направлен на подтверждение прогнозируемых ресурсов углеводородов. Получение высоких дебетов легкой нефти на Ансагане подтверждает большой ресурсный потенциал подсолевых отложений на больших глубинах указанной территории», — говорится в сообщении МЭ РК.

В перспективе планируется проведение оценочных работ на месторождении Ансаган, расширение геологоразведочных работ на всей контрактной территории с постановкой поисково-разведочного бурения на перспективных площадях Максат, Прорва Глубокая и других, подтвержденных детальными сейсморазведочными исследованиями. По данным ведомства, 24 февраля 2014 года был подписан контракт с ТОО «Алмэкс Плюс» на право недропользования на проведение разведки углеводородного сырья в подсолевых отложениях в Атырауской и Мангистауской областях, за исключением надсолевых структур и месторождений на участке. Площадь геологического отвода составляет 1460,01 квадратных километров, глубина отвода — от подошвы надсолевых отложений до поверхности кристаллического фундамента. ТОО «Фирма «Алмэкс Плюс» создана 5 июля 2001 года, геологоразведочные работы начаты в 2014 году.

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