Квадратный метр «вторички» в Самарской области в среднем стоит 43,8 тыс. рублей

Такие данные опубликовал Самарский областной фонд жилья и ипотеки по итогам мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости в городах региона.

Эксперты СОФЖИ проанализировали 8,2 тыс. уникальных предложений к продаже, опубликованных в СМИ в декабре 2016 года.

На первом месте по количеству предложений с большим отрывом лидирует Тольятти с 4,3 тыс. квартирами. На втором — Самара — 1,6 тыс. квартир, на третьем Сызрань — 647 квартир. Замыкает список Похвистнево — 69 квартир.

По данным СОФЖИ, самая высокая средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре — 62 149 руб. (в декабре 2015 г. — 62 598 руб.), самая низкая — в Октябрьске — 25 428 руб. (в декабре 2015 г. — 27 617 руб.).

«Динамика средней удельной цены предложения по отношению к ноябрю 2016 года носила отрицательный характер, и составила 2376 руб. или 5,14%. По отношению к декабрю 2015 года общее снижение средней удельной цены предложения квадратного метра в целом по городским округам губернии составило 6383 рублей или 12,7%. Больше всего за год упала средневзвешенная цена в Жигулевске — на 3988 рублей. Меньше всего снижение затронуло Похвистнево (433 руб. за год) и Самару (449 руб.)», — рассказала исполнительный директор — руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования Самарского областного Фонда жилья и ипотеки Наталья Ладова.