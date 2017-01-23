В Краснодарском крае установили тарифы для платных дорог

Соответствующее постановление 20 января подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Документ опубликован на сайте пресс-службы администрации Краснодарского края.

Согласно документу, рассчитывать размер платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения будет владелец — оператор, который занимается эксплуатацией трассы.

«Размер платы за проезд может дифференцироваться для различных категорий автомобилей, в зависимости от времени суток, дня недели или месяца, при этом указанный размер платы за проезд должен быть равным для машин одной категории», — уточняется в тексте документа.

Максимальный размер платы также будет зависеть от наличия искусственных сооружений (мосты, переезды и т. д. ) и от того, строилась ли дорога в рамках концессионных соглашений. Так, наибольший расчет для легковых автомобилей высотой не более 2 метров составит 3 рубля за 1 км, в случае с искусственными дорожными сооружениями — 21 рубль. Тарифы для грузовиков будут составлять до 66,5 рублей.

В том случае, если дороги построены или реконструированы по концессионным соглашениям, для легковых авто проезд по 1 км пути составит от 12 рублей по региональной трассе и до 84 рублей по дороге, которая является отдельным искусственным дорожным сооружением. Для грузовиков, в таком случае, стоимость может варьироваться до 269 рублей за 1 км.

Как сообщали Юга.ру, сейчас в регионе нет платных автомобильных дорог. В августе 2016 года Минтранс Кубани разработал тарифы для платных дорог, проекты находились на рассмотрении.