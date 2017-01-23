В Краснодарском крае установили тарифы для платных дорог
Администрация Краснодарского края утвердила методику расчета и максимальные тарифы за проезд по платным дорогам в регионе.
Администрация Краснодарского края утвердила методику расчета и максимальные тарифы за проезд по платным дорогам в регионе.
Соответствующее постановление 20 января подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Документ опубликован на сайте
Согласно документу, рассчитывать размер платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения будет владелец — оператор, который занимается эксплуатацией трассы.
«Размер платы за проезд может дифференцироваться для различных категорий автомобилей, в зависимости от времени суток, дня недели или месяца, при этом указанный размер платы за проезд должен быть равным для машин одной категории», — уточняется в тексте документа.
Максимальный размер платы также будет зависеть от наличия искусственных сооружений (мосты, переезды
В том случае, если дороги построены или реконструированы по концессионным соглашениям, для легковых авто проезд по 1 км пути составит от 12 рублей по региональной трассе и до 84 рублей по дороге, которая является отдельным искусственным дорожным сооружением. Для грузовиков, в таком случае, стоимость может варьироваться до 269 рублей за 1 км.
Как сообщали Юга.ру, сейчас в регионе нет платных автомобильных дорог. В августе 2016 года Минтранс Кубани разработал тарифы для платных дорог, проекты находились на рассмотрении.