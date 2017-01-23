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19:40 (мск), источник: Newtimes.kz

Новое месторождение легкой нефти открыли в Атырауской области

Министерство энергетики Республики Казахстан сообщает об обнаружении залежей легкой нефти и газа в девонских отложениях подсолевого поднятия «Ансаган», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ведомости.

Источник: Newtimes.kz

Месторождение «Ансаган» расположено в Жылыойском районе Атырауской области, при этом выявленные нефтегазоносные горизонты залегают относительно глубже, чем на Тенгизском месторождении.

«Возможные запасы месторождения оцениваются высоко и планируемый большой объем геологоразведочных работ направлен на подтверждение прогнозируемых ресурсов углеводородов. Получение высоких дебетов легкой нефти на “Ансагане” подтверждает большой ресурсный потенциал подсолевых отложений на больших глубинах указанной территории», ― отметили в Минэнерго.

В перспективе планируется проведение оценочных работ на месторождении «Ансаган», расширение геологоразведочных работ на всей контрактной территории с постановкой поисково-разведочного бурения на перспективных площадях Максат, Прорва Глубокая, подтвержденных детальными сейсморазведочными исследованиями.

Напомним, 24 февраля 2014 года был подписан Контракт с ТОО «Алмэкс Плюс» на право недропользования на проведение разведки углеводородного сырья в подсолевых отложениях в Атырауской и Мангистауской областей за исключением надсолевых структур и месторождений на участке.

Площадь геологического отвода составляет 1460,01 квадратных километров, глубина отвода- от подошвы надсолевых отложений до поверхности кристаллического фундамента.

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