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16:06 (мск), источник: Ежедневник.by

Брест: Единый налог для ИП в сфере торговли и общепита вырос на 12,6%

Решение о росте налога принял принял Брестский областной Совет депутатов 16 декабря 2016 года. Повышение произошло в соответствии с изменениями с 1 января 2017 года в Налоговом кодексе.

Источник: Ежедневник.by

Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере торговли и общепита, выросли на 12,6% в Брестской области. опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Изменения касаются индивидуальных предпринимателей, которые занимаются торговлей, в том числе через интернет-магазины и объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивных коктейлей и табачных изделий).

Для индивидуальных предпринимателей Брестской области, осуществляющих производственную деятельность или оказывающих услуги, установлен понижающий коэффициент в размере 0,5. Правда, это не касается Бреста, Пинска и Барановичей.

Данная мера принята на основании декрета «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности».

Аналогичные изменения в исчислении ставок единого налога касаются также иностранных граждан, осуществляющих розничную торговлю не более 5 дней в течение одного месяца. Плательщики, для которых срок уплаты единого налога наступает после 22 января, должны уплатить его уже по новым ставкам, уточнили в областной инспекции МНС.

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