Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Любители кофе живут дольше остальных
3 заявления Трампа, которые не соответствуют действительности
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
38-летняя Ани Лорак показала фигуру в бикини: фанаты в восторге
Саакашвили оказался в кустах на инаугурации Трампа
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Напряженный выпуск: племянник Пугачевой пришёл пьяным на шоу
Новый образ Хромченко вызвал настоящий фурор - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
9Крещенские купания
18Инаугурации прошлого
10«Бегущий огонь»
15:55 (мск), источник: Om1.ru

В двух парках Омска закупят новые аттракционы

На обновление и восстановление городских парков в 2017 году направят 18 млн рублей.

Об этом рассказал руководитель предприятия, объединяющего работу омских парков, Константин Лукашевич. В этом году повсеместно будут проводиться зеленые посадки и благоустройство, а в парке 30-летия ВЛКСМ и Советском, названных спикером двумя основными парками города, появятся новые аттракционы и будут реконструированы старые, сообщает мэрия.

Кроме того, среди первых статей, на что планируется выделить средства, Лукашевич назвал экологическую реабилитацию озера в парке имени 30-летия ВЛКСМ, восстановление детского фонтана, замену части светильников вдоль пешеходных дорожек и начало второго этапа по ремонту танцевальной веранды, в Советском — восстановление аллеи исторической памяти.

Константин Лукашевич, директор муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ»:

 — На территориях городских парков должно быть удобно и людям, предпочитающим спокойных отдых, и детям, и активной молодежи. В нынешнем году на мероприятия по обновлению парковых территорий будет направлено порядка 18 млн рублей. Из этих средств 8 млн — бюджетные средства, 8 млн — планируется освоить за счет инвестиций и еще порядка 2 млн — это гранты, на которые мы также рассчитываем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Омская компания несколько месяцев не платит зарплату работникам
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
В «Справедливой России» прокомментировали уход Елены Мизулиной
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ в Кремле
Дональд Трамп отказался опубликовать свою налоговую декларацию
Движение Femen объявило о распаде
Порошенко создал военно-воздушную зону «Восток»
Поддерживавшие Трампа боты переметнулись к Обаме
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Новый кроссовер Subaru: первый тизер Компания пообещала раскрыть все подробности в начале марта на международном автосалоне в Женеве
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь