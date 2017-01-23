В двух парках Омска закупят новые аттракционы

Об этом рассказал руководитель предприятия, объединяющего работу омских парков, Константин Лукашевич. В этом году повсеместно будут проводиться зеленые посадки и благоустройство, а в парке 30-летия ВЛКСМ и Советском, названных спикером двумя основными парками города, появятся новые аттракционы и будут реконструированы старые, сообщает мэрия.

Кроме того, среди первых статей, на что планируется выделить средства, Лукашевич назвал экологическую реабилитацию озера в парке имени 30-летия ВЛКСМ, восстановление детского фонтана, замену части светильников вдоль пешеходных дорожек и начало второго этапа по ремонту танцевальной веранды, в Советском — восстановление аллеи исторической памяти.

Константин Лукашевич, директор муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ»:

— На территориях городских парков должно быть удобно и людям, предпочитающим спокойных отдых, и детям, и активной молодежи. В нынешнем году на мероприятия по обновлению парковых территорий будет направлено порядка 18 млн рублей. Из этих средств 8 млн — бюджетные средства, 8 млн — планируется освоить за счет инвестиций и еще порядка 2 млн — это гранты, на которые мы также рассчитываем.