В Нижегородской области бензин за год подорожал почти на полтора рубля
В Нижегородской области на 9 января 2017 года средняя цена автомобильного бензина составила 36,29 рублей за литр. Об этом говорится в материалах на сайте Росстата.
В Нижегородской области на 9 января 2017 года средняя цена автомобильного бензина составила 36,29 рублей за литр. Об этом говорится в материалах на сайте Росстата.
Это на 1,35 рубля больше, чем на начало 2016 года: на 11 января прошлого года литр бензина стоил 34,94 рублей.
Бензин Аи-92 за год подорожал с 34,09 до 35,43 рублей за литр, Аи-95 — с 37,16 до 38,51 рублей за литр. Дизельное топливо выросло в цене с 35,34 до 37,68 рублей за литр.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за