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17:57 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области бензин за год подорожал почти на полтора рубля

В Нижегородской области на 9 января 2017 года средняя цена автомобильного бензина составила 36,29 рублей за литр. Об этом говорится в материалах на сайте Росстата.

Это на 1,35 рубля больше, чем на начало 2016 года: на 11 января прошлого года литр бензина стоил 34,94 рублей.

Бензин Аи-92 за год подорожал с 34,09 до 35,43 рублей за литр, Аи-95 — с 37,16 до 38,51 рублей за литр. Дизельное топливо выросло в цене с 35,34 до 37,68 рублей за литр.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за январь-ноябрь 2016 года производство бензина выросло на 22,3%.

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