В Нижегородской области бензин за год подорожал почти на полтора рубля

Это на 1,35 рубля больше, чем на начало 2016 года: на 11 января прошлого года литр бензина стоил 34,94 рублей.

Бензин Аи-92 за год подорожал с 34,09 до 35,43 рублей за литр, Аи-95 — с 37,16 до 38,51 рублей за литр. Дизельное топливо выросло в цене с 35,34 до 37,68 рублей за литр.