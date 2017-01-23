Алматы начали избавлять от некрасивой наружной рекламы
В Алматы началась ликвидация наружной рекламы, не соответствующей эстетическим требованиям. Работа теперь будет вестись на постоянной основе, сообщает корреспондент NUR.KZ.
В Алматы началась ликвидация наружной рекламы, не соответствующей эстетическим требованиям. Работа теперь будет вестись на постоянной основе, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Алматы рекламу с магазинов «срывают» в связи с Универсиадой. Владелица детского магазина заявила, что к ней пришли «люди из акимата» и сказали снять наружную рекламу. Они сослались на постановление в связи с Унивесиадой.
Как пояснили в
«Согласно пункту 2 статьи 11 закона «О рекламе» размещение наружной (визуальной) рекламы допускается при наличии разрешения, выдаваемого местным исполнительным органом (Управление архитектуры и градостроительства соответствующей
Сейчас уполномоченным органом проводится работа с собственниками по добровольному демонтажу несоответствующей рекламы.