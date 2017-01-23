Алматы начали избавлять от некрасивой наружной рекламы

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Алматы рекламу с магазинов «срывают» в связи с Универсиадой. Владелица детского магазина заявила, что к ней пришли «люди из акимата» и сказали снять наружную рекламу. Они сослались на постановление в связи с Унивесиадой.

Как пояснили в пресс-службе акимата Алматы, подобного постановления нет. Проводится плановая проверка на соответствие наружной рекламы правилам и наличие разрешения на ее установку.

«Согласно пункту 2 статьи 11 закона «О рекламе» размещение наружной (визуальной) рекламы допускается при наличии разрешения, выдаваемого местным исполнительным органом (Управление архитектуры и градостроительства соответствующей административно-территориальной единицы) в соответствии с правилами размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах, утвержденными правительством. Согласно пункту 166 правил благоустройства территории Алматы, оформление витрин допускается с их внутренней стороны информацией о реализуемых в данном предприятии товарах и оказываемых услугах, собственное фирменное наименование предприятия, товарные знаки и знаки обслуживания, изобразительные элементы, раскрывающие профиль предприятия, элементы декоративного оформления, праздничное оформление. Оформление витрины должно отвечать эстетическим требованиям, — уточнили в акимате.