Авиакомпания SCAT ответила на критику о распределении ГСМ

В компании заявили, что авиакомпания SCAT ежегодно потребляет в среднем около 80 тысяч тонн авиационного топлива для бесперебойного выполнения регулярных рейсов из Казахстана. Учитывая план развития авиакомпании и увеличения маршрутной сети на 2017 год, объем запланированного потребления авиатоплива составляет около 120 тысяч тонн. Основную часть данных объемов, около 70%, авиакомпании поставляют российские ресурсодержатели нефти и нефтепродуктов. Остальные 30% компания получает от отечественных поставщиков ГСМ, в том числе от ТОО «Петросан».

«В результате совещания 12 января, в котором принял участие представитель нашей компании, действительно, был утвержден график на 2017 год. Согласно графику, был установлен объем топлива, поставляемого авиакомпании отечественными НПЗ в размере 30% от общего объема необходимого авиакомпании SCAT на 2017 год. В то же время заявленные объемы авиакомпаний Qazaq air и Air Astana были удовлетворены на 63% и 58% соответственно», — гооврится в сообщении.

В SCAT отметили, что, согласно утвержденному графику, установленный объем ТОО «Петросан», о котором говорится в сообщении авиакомпаний Qazaq air и Air Astana, составляет 35 тысяч 755 тонн авиатоплива для авиакомпании SCAT и 94 тысячи 200 тонн для авиакомпании «Эйр Астана». По мнению авиакомпании SCAT, подобные заявления национальных авиаперевозчиков сделаны с целью оказания давления на комитет гражданской авиации РК.

«Авиакомпания SCAT является на 100% казахстанской компанией, все налоговые отчисления делает в РК, кроме того, мы являемся лидером в Казахстане по количеству эксплуатируемых внутренних авиамаршрутов. Только мы выполняем социально значимые рейсы, которые субсидируются государством и должны обеспечиваться авиатопливом выработанным в Казахстане. Мы также как и другие авиакомпании перевозим наших граждан и, в большинстве случаев, именно наша авиакомпания вывозит граждан РК в чрезвычайных ситуациях, связанных с коллапсами в туристической отрасли, являясь частной авиакомпанией, а так называемый национальный государственный перевозчик, даже в таких случаях, выполняет только коммерчески выгодные рейсы. В связи с этим возникает вопрос — чего хотят “государственные” авиакомпании, и почему позволяют себе подобные необоснованные выпады в сторону “частной” авиакомпании и Комитета гражданской авиации? Ответ очевиден — оказать давление через СМИ на КГА РК с целью перераспределения объемов поставок авиационного топлива еще больше в свою пользу», — говорится в заявлении авиакомпании SCAT.

Ранее два казахстанских авиаперевозчика «Эйр Астана» и Qazaq Air заявили о непрозрачности и опасности процедуры распределения производимого в республике авиатоплива.