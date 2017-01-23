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17:36 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Более 400 млн рублей направят на модернизацию вокзала в Ростове

Работы предполагается завершить в первом квартале 2018 года.

Более 400 млн рублей планируется направить на модернизацию вокзала «Ростов-Главный» в донской столице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Тимура Мамишева.

По его словам, работы по модернизации вокзала предполагается завершить в первом квартале 2018 года.

«В рамках реализации проекта запланирована реконструкция первой и второй платформ, обустройство касс открытого типа с организацией электронной очереди, ремонт залов ожидания, благоустройство привокзальной территории и замена эскалатора. Уделено внимание вопросам модернизации системы кондиционирования, вентиляции воздуха, чтобы создать комфортные условия пассажирам в зимний и летний периоды», — сказал Тимур Мамишев.

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