Более 400 млн рублей направят на модернизацию вокзала в Ростове

Более 400 млн рублей планируется направить на модернизацию вокзала «Ростов-Главный» в донской столице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Тимура Мамишева.

По его словам, работы по модернизации вокзала предполагается завершить в первом квартале 2018 года.

«В рамках реализации проекта запланирована реконструкция первой и второй платформ, обустройство касс открытого типа с организацией электронной очереди, ремонт залов ожидания, благоустройство привокзальной территории и замена эскалатора. Уделено внимание вопросам модернизации системы кондиционирования, вентиляции воздуха, чтобы создать комфортные условия пассажирам в зимний и летний периоды», — сказал Тимур Мамишев.