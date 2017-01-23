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17:37 (мск), источник: ЮГА.ру

«Кубанский универсальный банк» признали банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края 23 января признал банкротом «Кубанский универсальный банк».

Информация опубликована на сайте Агентства по страхованию вкладов. На заседании суда объявили резолютивную часть решения о признании банка банкротом.

Как сообщали Юга.ру, ЦБ РФ с 14 октября 2016 года отключил банк от своей системы «Банковские электронные срочные платежи», а 27 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций.

Позже суд удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительной сделки по передаче акций в собственность банка. Во время проверки выяснилось, что в кредитно-финансовое учреждение безвозмездно передали более 49 тыс. обыкновенных акций ОАО Гостиный двор «Екатеринодар» стоимостью 350 млн рублей. Центробанк решил принудительно ликвидировать «Кубанский универсальный банк».

Агентство по страхованию вкладов должно возместить вкладчикам КБ «Кубанский универсальный банк» около 1, 2 млрд рублей.

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