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18:49 (мск), источник: УНИАН

В Нацбанке рассказали, как повышение «минималки» повлияет на инфляцию

Повышение минимальной заработной платы до 3200 гривень позитивно повлияет на рост ВВП, по оценкам НБУ, на 0,5%, но с другой стороны — увеличит инфляцию на 1%.

Источник: УНИАН

Об этом в интервью Liga.net заявил заместительглавы Нацбанка Олег Чурий.

«По инфляции в 2017 году у нас остается та же цель — 8% плюс-минус 2%. Повышение минималки имеет двоякий эффект. С одной стороны, оно позитивно повлияет на рост ВВП, по нашим оценкам, на 0,5%, с другой — увеличит инфляцию на 1%», — отметил он.

По его словам, на этой неделе НБУ презентует инфляционный отчет с обновленным прогнозом по инфляции.

«Но даже с повышением минималки мы попадаем в нашу цель 8% плюс-минус 2%», — подчеркнул банкир.

Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривень. Дополнительный объем расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит 28 миллиардов гривень.

Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат «в конверте» в размере 100 минимальных заработных плат.

Инфляция в Украине в 2016 году (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) снизилась до 12,4% по сравнению с инфляцией 43,3% в 2015 году, и достигла минимального значения за последние 2 года.

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