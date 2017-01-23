В Нацбанке рассказали, как повышение «минималки» повлияет на инфляцию
Повышение минимальной заработной платы до 3200 гривень позитивно повлияет на рост ВВП, по оценкам НБУ, на 0,5%, но с другой стороны — увеличит инфляцию на 1%.
Повышение минимальной заработной платы до 3200 гривень позитивно повлияет на рост ВВП, по оценкам НБУ, на 0,5%, но с другой стороны — увеличит инфляцию на 1%.
Об этом в интервью Liga.net заявил заместительглавы Нацбанка Олег Чурий.
«По инфляции в 2017 году у нас остается та же цель — 8%
По его словам, на этой неделе НБУ презентует инфляционный отчет с обновленным прогнозом по инфляции.
«Но даже с повышением минималки мы попадаем в нашу цель 8%
Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривень. Дополнительный объем расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит 28 миллиардов гривень.
Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат «в конверте» в размере 100 минимальных заработных плат.
Инфляция в Украине в 2016 году (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) снизилась до 12,4% по сравнению с инфляцией 43,3% в 2015 году, и достигла минимального значения за последние 2 года.