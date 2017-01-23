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17:45 (мск), источник: Югополис

Краснодарский край полностью перейдет на раздельный сбор мусора к 2047 году

Соответствующее постановление об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов на территории края подписано губернатором региона.

Согласно документу, раздельный сбор мусора внедряется на территории края в три этапа. На первом этапе — в 2017—2027 гг. — в городских округах и сельских поселениях с численностью населения более 10 тысяч сбор мусора будет вестись по следующим компонентам: отходы электронного оборудования, специфические коммунальные отходы, пищевые отходы, отходы для вторичного использования, крупногабаритные отходы.

На втором этапе — 2027−2037 гг. — раздельный сбор муссора будет осуществляться по группам: специфические коммунальные отходы (батарейки, ртутные лампы, термометры), пищевые отходы, отходы для вторичного использования, крупногабаритные отходы.

Третий этап ­- с 2037 по 2047 гг. ­- предполагает внедрение раздельного сбора ТКО по следующим фракциям: стекло, бумага, пластик, текстиль, металлы.

Кроме того, как указано в постановлении, при осуществлении раздельного сбора отходов должны использоваться контейнеры со следующей цветовой индикацией и письменными обозначениями: бумага — синий цвет, пластик — оранжевый, стекло — зеленый, пищевые отходы — черный, отходы для вторичного использования — серый, отходы электронного оборудования — коричневый, специфические коммунальные отходы — красный.

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