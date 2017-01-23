Краснодарский край полностью перейдет на раздельный сбор мусора к 2047 году
Соответствующее постановление об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов на территории края подписано губернатором региона.
Соответствующее постановление об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов на территории края подписано губернатором региона.
Согласно документу, раздельный сбор мусора внедряется на территории края в три этапа. На первом этапе — в 2017—2027 гг. — в городских округах и сельских поселениях с численностью населения более 10 тысяч сбор мусора будет вестись по следующим компонентам: отходы электронного оборудования, специфические коммунальные отходы, пищевые отходы, отходы для вторичного использования, крупногабаритные отходы.
На втором этапе — 2027−2037 гг. — раздельный сбор муссора будет осуществляться по группам: специфические коммунальные отходы (батарейки, ртутные лампы, термометры), пищевые отходы, отходы для вторичного использования, крупногабаритные отходы.
Третий этап - с 2037 по 2047 гг. - предполагает внедрение раздельного сбора ТКО по следующим фракциям: стекло, бумага, пластик, текстиль, металлы.
Кроме того, как указано в постановлении, при осуществлении раздельного сбора отходов должны использоваться контейнеры со следующей цветовой индикацией и письменными обозначениями: бумага — синий цвет, пластик — оранжевый, стекло — зеленый, пищевые отходы — черный, отходы для вторичного использования — серый, отходы электронного оборудования — коричневый, специфические коммунальные отходы — красный.