В Волгоградской области прогнозируется половодье
Росводресурсы уже перевели объекты на новые режимы работы.
Росводресурсы уже перевели объекты на новые режимы работы.
В конце минувшей недели Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) установило новые режимы работы Волжской ГЭС. Согласно регламентирующим документам, с 21 января по 20 февраля 2017 года пропуск воды через Волгоградский гидроузел будет осуществляться в объеме 6200 ± 100 м³/с в среднем за период. До этого момента, с 11 декабря 2016 года по 20 января 2017 года, средние сбросные расходы Волжской ГЭС составляли 5500 ± 100 м³/с.
Решение об увеличении сбросов было принято Росводресурсами на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы
ФГБУ «Гидрометцентр России» сообщает, что в январе и 1 квартале 2017 года приток воды практически во все водохранилища
Режимы работы могут корректироваться в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.
Использование накапливаемой водохранилищами воды регулируется Росводресурсами. Ведомство устанавливает режимы работы ГЭС, учитывая интересы всех водопользователей. Обеспечение населения водой — приоритетная задача. Выработка электроэнергии ГЭС — один из последних факторов, влияющих на решение Росводресурсов.