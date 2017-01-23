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17:42 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области прогнозируется половодье

Росводресурсы уже перевели объекты на новые режимы работы.

В конце минувшей недели Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) установило новые режимы работы Волжской ГЭС. Согласно регламентирующим документам, с 21 января по 20 февраля 2017 года пропуск воды через Волгоградский гидроузел будет осуществляться в объеме 6200 ± 100 м³/с в среднем за период. До этого момента, с 11 декабря 2016 года по 20 января 2017 года, средние сбросные расходы Волжской ГЭС составляли 5500 ± 100 м³/с.

Решение об увеличении сбросов было принято Росводресурсами на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада. Специалисты в своих рекомендациях учитывали складывающуюся гидрологическую и водохозяйственную обстановки в Волжско-Камском бассейне и прогнозируемый Росгидрометом приток. Новые режимы работы гидроузлов Волжско-Камского каскада увеличивают интенсивность предполоводной обработки водохранилищ.

ФГБУ «Гидрометцентр России» сообщает, что в январе и 1 квартале 2017 года приток воды практически во все водохранилища Волжско-Камского каскада прогнозируется больше нормы. Превышение может составить около 30%. Специалисты отмечают на треть больше традиционных запасов воды в снежном покрове бассейна Волгоградского водохранилища. Данные собраны на основе полевых и лесных снегосъемок.

Режимы работы могут корректироваться в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.

Использование накапливаемой водохранилищами воды регулируется Росводресурсами. Ведомство устанавливает режимы работы ГЭС, учитывая интересы всех водопользователей. Обеспечение населения водой — приоритетная задача. Выработка электроэнергии ГЭС — один из последних факторов, влияющих на решение Росводресурсов.

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