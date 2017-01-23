Европарламент одобрил отмену квот на импорт белорусского текстиля

— Поправки касаются прежде всего исключения из Регламента 2015/936 норм, регулирующих квоты для переработки вне территории ЕС (они применялись только в отношении Беларуси), — уточнили в Беллегпроме.

Комитет постпредов правительств стран — членов Евросоюза рассмотрит данный проект 1 февраля, а спустя шесть дней его должен окончательно одобрить Совет ЕС.

После этого решение подлежит официальному опубликованию. В Беллегпроме рассчитывают, что решение об отмене квот на импорт белорусского текстиля вступит в силу в конце февраля — начале марта текущего года.

О том, что европейские парламентарии проголосовали за отмену квот на ввоз текстильных изделий из Беларуси, также написало литовское издание VZ. По информации портала, за такой шаг проголосовали 549 депутатов, против — 87, воздержались 33.

— Я верю в то, что отмена квот будет положительным сигналом для Беларуси и ее бизнеса, что поспособствует установлению более тесных деловых связей и повысит доверие инвесторов, — заявил докладчик по данному вопросу финн Ханну Таккула.

Напомним, 9 января Президент Беларуси подписал указ о введении пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств, прибывающих в Национальный аэропорт Минск.