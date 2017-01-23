Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Любители кофе живут дольше остальных
Россиянка придумала необычный бизнес с выручкой 20 млн рублей
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
На Крещение сотрудники водоканала утонули в резервуаре
Пешеходы утопили водителя, который спас им жизнь
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
"Его люблю я меньше, чем тебя": Кончаловский расстался с женой
Порошенко засобирался к Трампу: WSJ назвал дату
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
22«Облик перемен»
9NASA показало посадку зонда на Титан
8«Женский марш» против Трампа
17:42 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Европарламент одобрил отмену квот на импорт белорусского текстиля

Европарламент одобрил с определенными поправками проект решения об отмене автономных квот Евросоюза на импорт белорусского текстиля. Соответствующая информация поступила из посольства Беларуси в Бельгии, сообщили в концерне Беллегпром.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Поправки касаются прежде всего исключения из Регламента 2015/936 норм, регулирующих квоты для переработки вне территории ЕС (они применялись только в отношении Беларуси), — уточнили в Беллегпроме.

Комитет постпредов правительств стран — членов Евросоюза рассмотрит данный проект 1 февраля, а спустя шесть дней его должен окончательно одобрить Совет ЕС.

После этого решение подлежит официальному опубликованию. В Беллегпроме рассчитывают, что решение об отмене квот на импорт белорусского текстиля вступит в силу в конце февраля — начале марта текущего года.

О том, что европейские парламентарии проголосовали за отмену квот на ввоз текстильных изделий из Беларуси, также написало литовское издание VZ. По информации портала, за такой шаг проголосовали 549 депутатов, против — 87, воздержались 33.

— Я верю в то, что отмена квот будет положительным сигналом для Беларуси и ее бизнеса, что поспособствует установлению более тесных деловых связей и повысит доверие инвесторов, — заявил докладчик по данному вопросу финн Ханну Таккула.

Напомним, 9 января Президент Беларуси подписал указ о введении пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств, прибывающих в Национальный аэропорт Минск.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ни себе ни людям
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
В «Справедливой России» прокомментировали уход Елены Мизулиной
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ в Кремле
Дональд Трамп отказался опубликовать свою налоговую декларацию
Лидер Femen опровергла информацию о распаде движения
Порошенко создал военно-воздушную зону «Восток»
Поддерживавшие Трампа боты переметнулись к Обаме
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Новый кроссовер Subaru: первый тизер Компания пообещала раскрыть все подробности в начале марта на международном автосалоне в Женеве
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь