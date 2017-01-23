«Власти» Крыма забрали у Коломойского почти 3 га земли
По решению «арбитражного суда» Крыма, почти 3 гектара земли, которые ранее были переданы фирме, связанной с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, возвращаются Ялте, передает «Интерфакс».
По решению «арбитражного суда» Крыма, почти 3 гектара земли, которые ранее были переданы фирме, связанной с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, возвращаются Ялте, передает «Интерфакс».
Отмечено, что в муниципальную собственность города возвращаются 2,8 га земли, расположенных за троллейбусным парком.
«Данный земельный участок в годы пребывания Крыма в составе Украины был передан Ялтинским городским советом одной из коммерческих фирм, аффилированной с именем известного украинского олигарха», — сообщает
По словам источника агентства, под «украинским олигархом» подразумевается Игорь Коломойский.
Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму в 2017 году планируют продать недвижимость Коломойского на 30 млн долларов.