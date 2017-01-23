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18:53 (мск), источник: РБК - Украина

«Власти» Крыма забрали у Коломойского почти 3 га земли

По решению «арбитражного суда» Крыма, почти 3 гектара земли, которые ранее были переданы фирме, связанной с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, возвращаются Ялте, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Отмечено, что в муниципальную собственность города возвращаются 2,8 га земли, расположенных за троллейбусным парком.

«Данный земельный участок в годы пребывания Крыма в составе Украины был передан Ялтинским городским советом одной из коммерческих фирм, аффилированной с именем известного украинского олигарха», — сообщает пресс-служба «администрации» Ялты.

По словам источника агентства, под «украинским олигархом» подразумевается Игорь Коломойский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму в 2017 году планируют продать недвижимость Коломойского на 30 млн долларов.

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