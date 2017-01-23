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20:25 (мск), источник: БЕЛТА

Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет возрастут с февраля

23 января, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. В Беларуси пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет возрастут с февраля текущего года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Источник: БЕЛТА

В соответствии с новой редакцией закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» с января 2013 года размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет дифференцируется в зависимости от количества детей в семье. На первого ребенка он составляет 35% среднемесячной заработной платы работников республики, на второго и последующих детей — 40%. Пособие на ребенка-инвалида назначается и выплачивается в размере 45% среднемесячной заработной платы независимо от очередности рождения этого ребенка в семье.

Для расчета размера данного вида пособия с 1 февраля по 30 апреля 2017 года применяется показатель среднемесячной заработной платы за четвертый квартал 2016 года в размере Br746,80. Таким образом, с февраля по апрель размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет составит на первого ребенка Br261,38 (с 1 ноября 2016 года по 31 января 2017 года он равняется Br260,26), на второго и последующих детей — Br298,72 (сейчас — Br297,44), на ребенка-инвалида в возрасте до трех лет — Br336,06 (Br334,62).

Проживающим на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения или с правом на отселение пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет назначается и выплачивается в размере 150% к установленному законом.

Что касается детских пособий, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), то их размер будет известен после принятия постановления Минтруда и соцзащиты об установлении нового размера БПМ на период с 1 февраля по 30 апреля 2017 года.

Национальным законодательством предусмотрена разветвленная система пособий семьям в связи с рождением и воспитанием детей — всего назначается 11 видов пособий.

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