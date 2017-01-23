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20:20 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусы будут больше платить за ЖКУ, почту и общественный транспорт

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Белорусы будут полностью возмещать затраты на жилищно-коммунальные услуги, почту и транспорт к 2020-му году, соответствующее положение закреплено в комплексе мер по реализации Программы социально-экономического развития страны на пятилетку.

Источник: Sputnik.by

Комплекс мер был утвержден постановлением Совета министров № 18 еще 12 января, однако опубликован он был чуть позже.

Исходя из документа, к концу этого года белорусы будут возмещать около 75% от стоимости коммуналку, а к концу 2018-го — 100%. Произойдет это как за счет повышения тарифов на услуги ЖКХ, так и за счет снижения затрат на их оказание и предоставление гражданам безналичных жилищных субсидий.

Транспорт же к 2018 году белорусы должны оплачивать на уровне не менее 70%, а потенциально — и полностью покрывать все расходы. Тарифы на услуги электросвязи и почтовой связи к 2020 году доведут до полного возмещения всех затрат.

Указана правительством и другая норма: уже с 2019 года сократится перекрестное субсидирование, то есть цены и тарифы для реального сектора снижутся.

Покрытие белорусами 100% стоимости оказываемых им жилищно-коммунальных и транспортных услуг — одно из основных требований МВФ для предоставления очередного кредита. Уже с начала 2017 года в Беларуси введены новые тарифы на услуги ЖКХ — в среднем они выросли на 15−20% по сравнению с предыдущими, однако окончательные цифры опубликовали еще не все исполкомы.

Не покрывают пока белорусы и услуги общественного транспорта: стоимость талончика в столичном транспорте составляет от 55 копеек, в регионах — немногим меньше.

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