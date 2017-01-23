Шувалов назвал бессмысленным ограничение расчетов наличными
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости/Прайм. Правительство РФ не обсуждает вопрос административного ограничения наличных платежей, это бессмысленно, сообщил журналистам первый
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости/Прайм. Правительство РФ не обсуждает вопрос административного ограничения наличных платежей, это бессмысленно, сообщил журналистам первый
«Мы считаем, что административно ограничивать наличные платежи бессмысленно, и все транзакции, которые могут банки обеспечить, и как они будут проводить, используя новые технологии, это должно естественным образом войти в обиход каждой семьи. Но никаких административных ограничений, никаких административных понуждений — этого не будет», — отметил он.
Он отметил, что в мире существует тенденция сокращения наличных платежей, но в России этот вопрос является особой историей.
В нашей стране это особая история. И настороженность по поводу обмена денежных знаков и ограничение любых — никаких административных ограничений мы не обсуждаем и вводить не будем
Глава Минфина Антон Силуанов 21 января предложил вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами в России — эта мера позволила бы собрать больше налогов и сделать экономику более прозрачной. По его словам, к ограничению надо идти постепенно, начиная с расчетов за крупные покупки.
ЦБ и Минфин начали обсуждать возможность ограничения сумм по наличным расчетам еще в 2012 году, в Госдуму даже был внесен соответствующий законопроект, который так и не был принят на фоне начавшегося спада в экономике, обвала рубля и снижения покупательной способности россиян.