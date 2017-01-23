Шувалов назвал бессмысленным ограничение расчетов наличными

«Мы считаем, что административно ограничивать наличные платежи бессмысленно, и все транзакции, которые могут банки обеспечить, и как они будут проводить, используя новые технологии, это должно естественным образом войти в обиход каждой семьи. Но никаких административных ограничений, никаких административных понуждений — этого не будет», — отметил он.

Он отметил, что в мире существует тенденция сокращения наличных платежей, но в России этот вопрос является особой историей.