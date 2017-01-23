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19:37 (мск), источник: РИА Новости

Шувалов назвал бессмысленным ограничение расчетов наличными

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости/Прайм. Правительство РФ не обсуждает вопрос административного ограничения наличных платежей, это бессмысленно, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Источник: РИА Новости

«Мы считаем, что административно ограничивать наличные платежи бессмысленно, и все транзакции, которые могут банки обеспечить, и как они будут проводить, используя новые технологии, это должно естественным образом войти в обиход каждой семьи. Но никаких административных ограничений, никаких административных понуждений — этого не будет», — отметил он.

Он отметил, что в мире существует тенденция сокращения наличных платежей, но в России этот вопрос является особой историей.

В нашей стране это особая история. И настороженность по поводу обмена денежных знаков и ограничение любых — никаких административных ограничений мы не обсуждаем и вводить не будем
Игорь Шуваловвице-премьер РФ

Глава Минфина Антон Силуанов 21 января предложил вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами в России — эта мера позволила бы собрать больше налогов и сделать экономику более прозрачной. По его словам, к ограничению надо идти постепенно, начиная с расчетов за крупные покупки.

ЦБ и Минфин начали обсуждать возможность ограничения сумм по наличным расчетам еще в 2012 году, в Госдуму даже был внесен соответствующий законопроект, который так и не был принят на фоне начавшегося спада в экономике, обвала рубля и снижения покупательной способности россиян.

Комментарии
8
Н.Н.Н.
А если говорить серьёзно: то в ентой команде правая рука не знает что делает левая.А если ещё серьёзнее, то скоро появятся керенки,тугрики ботники дутики и пр. так называемые деньги ибо сегодняшние деньги это мыло.
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Н.Н.Н.
Как говоритца:начни с себя дорогой товарич !
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Anatoliy Khodos
Интересно, чем это таким мы отличаемся от других финансовых систем, надо снижать (вообще убрать)комиссии при операции банковскими картами.
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