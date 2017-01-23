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22:17 (мск), источник: Sputnik.md

Почему в Молдове около трети врачей ежегодно покидает рабочие места

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. В Молдове треть врачей молодых специалистов ежегодно бросают работу из-за низкой зарплаты. Таковы данные министерства здравоохранения республики. По информации ведомства, такая неблагоприятная ситуация наблюдается практически во всех районах страны за исключением Кишинева и Бельц.

Источник: Sputnik.md

«Ежегодно около 1/3 молодых специалистов, которые прошли подготовку в течение 9−10 лет с материальными и значительными интеллектуальными инвестициями, не хотят продолжать деятельность в сфере общественного здравоохранения», — отметили в Минздраве.

Как подчеркнули в ведомстве, это можно расценивать как показатель того, что система общественного здравоохранения остается непривлекательной. В министерстве считают, что сохранение молодых специалистов в медико-санитарных учреждениях страны предполагает сосредоточение совместных усилий со стороны правительства, Минздрава, а также руководителей больниц, поликлиник и местных властей.

«Важно создать привлекательные условия труда, заработной платы и развития молодых специалистов, чтобы сохранить эффективность медицинских учреждений и обеспечить их квалифицированным персоналом», — отметили в Минздраве.

Профильное ведомство предлагает, повысить на 50% единовременное пособие для молодых специалистов, задействованных в сельской местности. Согласно проекту правительства, вынесенного на публичные консультации, данная выплата для врачей и фармацевтов увеличится с 30 до 45 тысяч леев, а для среднего медицинского персонала — с 24 до 36 тысяч леев, которые будут перечисляться траншами. Первую часть переведут после месяца работы. Она составит 11,25 тысячи леев для врачей и фармацевтов, а для медперсонала — 9 тысяч леев.

Выплата пособий будет осуществляться из средств государственного бюджета.

В этом месяце по данным агентства занятости населения, на рынке труда самым большим спросом пользуются специалисты в области здравоохранения. Для них предусмотрено в общей сложности свыше пяти сотен вакантных мест.

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