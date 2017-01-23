Риелторы назвали 7 особенностей рынка жилья РК в этом году

1. На фоне продолжающейся стагнации стоимость вторички просядет.

Ермек Мусрепов, президент Казахстанской федерации недвижимости:

— В 2016 году дно на рынке вторичного жилья так и не было достигнуто. Снижение в этом году будет продолжаться и составит до 20% к началу лета. При этом цены на первичку уже где-то на 80% приближены к объективным, а это 200−250 тысяч тенге за 1 кв. м — такова, по нашим оценкам, реальная стоимость квадрата в новостройке комфорт-класса. Эконом должен быть ещё дешевле.

2. На первичном рынке увеличится объём точечного строительстваВозведение больших ЖК уже не выгодно. Только крупные застройщики могут позволить себе сейчас строить подобные объекты. Мелкие строительные компании вынуждены оставлять начатые проекты недостроенными. Точечное же строительство на небольших участках земли — 4−5-этажные дома на 100−150 квартир III класса комфортности по цене 300−340 тысяч тенге за 1 кв. м — удовлетворит как потребности граждан, так и затраты застройщиков.

3. Конкуренция в сегменте новостроек приведёт к правильному соотношению цена-качествоНа это в большей степени повлияет огромное количество предложений от застройщиков и их желание удержать клиентов.

Анна Савицкая, эксперт агентства недвижимости Астаны «Квадрат»:

— Некоторые крупные строительные компании, работающие в сегменте бизнес- и элиткласса, чтобы не демпинговать и остаться в своих нишах, открывают дочерние компании, специализирующиеся на экономжилье. И у них качество строящихся домов ничем не хуже, чем у старшего брата, с небольшой поправкой на класс дома. Таким образом крупные игроки удерживают клиентов, которые не готовы покупать дорогой сегмент, а таких предостаточно.

4. На фоне ожидания льготной ипотеки количество сделок продолжит снижатьсяБольшинство игроков рынка надеется на новую госпрограмму жилищного строительства «Нурлы Жер», в рамках которой начнётся субсидирование ипотеки. Ставки по такому виду кредита могут снизиться до 10%, что сделает жилищные займы более доступными для населения.

5. Увеличится количество девелоперских проектов между банками и застройщиками.

Нина Лукьяненко, директор АН Dixi, вице-президент ОАРК:

— Если говорить о новостройках, то в этом году у строительных компаний появится больше совместных проектов с банками. Вследствие чего будут разрабатываться дополнительные механизмы для стимулирования покупателя приобретать недвижимость. Как правило, это экономичные кредиты от 2.12% годовых на три года при 60% первоначального взноса.

6. Мошенники, предлагающие покупку доступного жилья от государства, активизируютсяТаких и сегодня немало, но в 2017-м эксперты ожидают рост фактов мошенничества. Не все граждане подходят под условия госпрограмм. А желание купить недвижимость дешевле, чем на рынке, толкает некоторых обратиться за помощью к сторонним лицам.

7. Интерес к однушкам может снизитьсяК удивлению алматинских риелторов, с начала года в лидеры продаж выбились двух- и трёхкомнатные квартиры улучшенной планировки с большими кухнями. Сколько времени продлится этот тренд, эксперты не прогнозируют, но отмечают, что он может поколебать первенство малогабаритного жилья.