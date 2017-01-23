Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Правда и мифы о чистоте рук
"Страна раскололась": выросший в США челябинец рассказал о Трампе
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
В Femen объявили о распаде движенияАктивистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
9NASA показало посадку зонда на Титан
10«Бегущий огонь»
16Femen объявили о распаде движения
20:47 (мск), источник: УНИАН

Российский «АвтоВАЗ» прекратил поставки автомобилей в Украину — СМИ

Российский «АвтоВАЗ» прекратил поставки автомобилей в Украину. Об этом CarDiagram сообщили сразу несколько источников на отечественном авторынке. По их данным, поставок не было с осени прошлого года.

Источник: УНИАН

Сегодня в наличии у дилеров осталось всего две модели — внедорожник «Нива» и универсал «Ларгус». Что же касается «Гранты» и «Калины», то их нет в продаже с 2016-го, отмечают в издании.

Lada Granta, один из самых дешевых автомобилей в Украине, исчезла из продажи еще в ноябре прошлого года. С тех пор поставки автомобилей украинским дистрибьюторам «АвтоВАЗ» так и не возобновил.

Один из источников издания утверждает, что «АвтоВАЗ» еще не принял окончательного решения, отгружать ли автомобили в Украину. Представители российского автопроизводителя никак не могут определиться с ценовой политикой.

Последнее время «Лада» проигрывала ценовую битву тому же ЗАЗу, о чем свидетельствует статистика продаж за 2016 год. А стоимость некоторых моделей и вовсе была на уровне европейских иномарок.

С 2016 года Украина ввела специальную пошлину на российские автомобили. Для «АвтоВАЗа» специальная ставка импортной пошлины составила 14,57%.

К тому же с прошлого года между Украиной и Россией больше не действует зона свободной торговли. Поэтому российские машины облагаются 10-процентным налогом. То есть фактически импортер «Лады» в Украине с 2016 года должен заплатить в качестве налогов около четверти от стоимости автомобиля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Штаб-квартиру ЕС засыпали тоннами сухого молока
Трамп подписал указ о выходе США из ТТП
Шувалов назвал «бессмысленным» ограничение наличных расчетов
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ в Кремле
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Порошенко создал военно-воздушную зону «Восток»
Disney объявила название следующего эпизода «Звездных войн»
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь