Крым довел качество мобильной связи до стандартов 3G и 4G

«Мы выполнили план по модернизации существующей сети связи. На сегодняшний момент модернизация в части доведения до стандартов 3G или 4G выполнена», — приводит слова Полонского пресс-служба главы республики.

При этом вице-премьер отметил, что необходимо повышать качество связи в проблемных местах — на южном берегу Крыма и участке Ялта — Севастополь.

«Инвесторы, мобильные операторы, пошли по пути заключения инвестиционных соглашений, по которым они по упрощенной процедуре имеют возможность отвести земельные участки, поставить вышки», — сказал вице-премьер.

Полонский подчеркнул, что главная задача текущего года — совместно с операторами устранить все имеющиеся пробелы, чтобы жалоб не было ни от крымчан, ни от туристов.