Крым довел качество мобильной связи до стандартов 3G и 4G
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Крым довел качество мобильной связи до современных стандартов 3G и 4G, сообщил
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Крым довел качество мобильной связи до современных стандартов 3G и 4G, сообщил
«Мы выполнили план по модернизации существующей сети связи. На сегодняшний момент модернизация в части доведения до стандартов 3G или 4G выполнена», — приводит слова Полонского
При этом
«Инвесторы, мобильные операторы, пошли по пути заключения инвестиционных соглашений, по которым они по упрощенной процедуре имеют возможность отвести земельные участки, поставить вышки», — сказал
Полонский подчеркнул, что главная задача текущего года — совместно с операторами устранить все имеющиеся пробелы, чтобы жалоб не было ни от крымчан, ни от туристов.