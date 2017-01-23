В Беларуси сократили количество стартапов

Как сообщила пресс-служба Минэкономики, поддержка стартап-движения является одним из значимых инструментов развития инновационного предпринимательства в Беларуси. Поэтому в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016−2020 годы предусматривается продолжить работу по поддержке и развитию стартап-движения.

Практика подготовки ежегодных Планов проведения стартап-мероприятий сложилась с 2012 года и успешно зарекомендовала себя в процессе взаимодействия Минэкономики, облисполкомов (Мингорисполкома) с организациями, осуществляющими подготовку и проведение стартап-мероприятий. Это позволяет указанным организациям пользоваться организационной, информационной и финансовой поддержкой местных органов власти.

В настоящее время Министерство экономики взаимодействует с порядка 20 ключевыми организациями, осуществляющими деятельность по организации и проведению стартап-мероприятий на территории Беларуси.