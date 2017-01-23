В Беларуси сократили количество стартапов
Министр экономики Владимир Зиновский утвердил План проведения
Министр экономики Владимир Зиновский утвердил План проведения
Как сообщила
Практика подготовки ежегодных Планов проведения
В настоящее время Министерство экономики взаимодействует с порядка 20 ключевыми организациями, осуществляющими деятельность по организации и проведению
Кроме этого, для обеспечения взаимодействия вышеуказанных организаций с органами государственного управления определен перечень должностных лиц облисполкомов и Минского горисполкома, ответственных за реализацию мероприятий, предусматривающих развитие и государственную поддержку