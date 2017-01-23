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21:41 (мск), источник: УНИАН

Нацбанк продолжает укреплять официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Источник: УНИАН

100 USD США — 2733.2499 (23 января — 2742.8490).

100 EUR — 2928.6773 (23 января — 2916.1971).

10 RUR — 4.5934 (23 января — 4.5967).

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,25/27,31 грн/долл..

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2147/29,2790 грн/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4613/0,4630 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,3325 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 456 сделок на сумму 221,18 млн долл.

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