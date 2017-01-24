Названы 7 самых дорогих участков Алматы

На шестом месте оказался земельный участок размером 1500 соток в микрорайоне «Карагайлы». Цена — чуть более двух миллиардов тенге (6 миллионов долларов). Делимый, ровный, удобный въезд, расположен недалеко от коттеджного городка «Земляничная поляна». Переоформлен, получен городской госакт, имеется возможность подключения света, воды, газа и телефона.

Седьмое место занял участок площадью 250 соток в микрорайоне «Юбилейный» за 1,7 миллиарда тенге (5,1 миллиона долларов). Делимый, расположен в предгорьях на практически ровной земле. По словам продавца, идеально подходит для застройки. Из коммуникаций имеются свет, вода, газ.

Специализированное издание «Крыша» составило рейтинг самых дорогих земельных участков Алматы, выставленных на продажу на сайте krisha.kz. В список попали объявления о реализации земель с целевым назначением «Под индивидуальное жилищное строительство», с фото, без обременений в виде залога или ареста.

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На пятой строчке расположился участок площадью 1597 соток. Он расположен в нижней части города, в 100 метрах от дороги (недалеко от пересечения Кульджинского тракта с проспектом Рыскулова), вдоль которой проложены основные инженерные коммуникации: свет, вода и газ. За него собственник просит 2,5 миллиарда тенге (7,5 миллиона долларов).

Четвертое место досталось участку площадью 1028 соток, расположенному на пересечении проспекта Достык и улицы Оспанова. Цена — 2,5 миллиарда тенге. Из коммуникаций — свет, вода (нужна скважина) и газ (проведение канализации в планах на следующий год). Имеется отдельный въезд.

На третьем месте — ровный участок площадью 1000 соток в микрорайоне «Каргалы» за 2,8 миллиарда тенге (8,4 миллиарда долларов). Имеется возможность подключения к свету, газу и воде.

Второе место занял участок 220 соток на пересечении улиц Аскарова и Асанбая за 2,9 миллиарда тенге (8,75 миллиона долларов). Делимый, ровный, расположен около гольф-курорта «Жайляу». На территории имеются хозпостройки и дом, которые придется сносить новому собственнику за свой счет. Зато подведены все городские коммуникации: свет, вода, газ, телефон, интернет, канализация и отопление.

Лидером рейтинга стал земельный участок площадью 250 соток, расположенный в Горном Гиганте, в районе коттеджного городка «Эдельвейс». Собственник просит за него 3,1 миллиарда тенге (9,3 миллиона доллара). Подойдет под частную застройку. Свет, вода, газ и канализация проходят вблизи, есть возможность к ним присоединиться.

Издание отмечает, что большая часть участков расположена на территориях присоединенных к Медеускому, Бостандыкскому и Наурызбайскому районам: «Реальному покупателю владельцы готовы уступить порядка 10−20 процентов от цены предложения. Как правило, земли не обустроены, за проведение коммуникаций покупателю придется заплатить дополнительно».