Названы 7 самых дорогих участков Алматы
В список попали объявления о реализации земель с целевым назначением под ИЖС.
В список попали объявления о реализации земель с целевым назначением под ИЖС.
Специализированное издание «Крыша» составило рейтинг самых дорогих земельных участков Алматы, выставленных на продажу на сайте krisha.kz. В список попали объявления о реализации земель с целевым назначением «Под индивидуальное жилищное строительство», с фото, без обременений в виде залога или ареста.
Седьмое место занял участок площадью 250 соток в микрорайоне «Юбилейный» за 1,7 миллиарда тенге (5,1 миллиона долларов). Делимый, расположен в предгорьях на практически ровной земле. По словам продавца, идеально подходит для застройки. Из коммуникаций имеются свет, вода, газ.
На шестом месте оказался земельный участок размером 1500 соток в микрорайоне «Карагайлы». Цена — чуть более двух миллиардов тенге (6 миллионов долларов). Делимый, ровный, удобный въезд, расположен недалеко от коттеджного городка «Земляничная поляна». Переоформлен, получен городской госакт, имеется возможность подключения света, воды, газа и телефона.
На пятой строчке расположился участок площадью 1597 соток. Он расположен в нижней части города, в 100 метрах от дороги (недалеко от пересечения Кульджинского тракта с проспектом Рыскулова), вдоль которой проложены основные инженерные коммуникации: свет, вода и газ. За него собственник просит 2,5 миллиарда тенге (7,5 миллиона долларов).
Четвертое место досталось участку площадью 1028 соток, расположенному на пересечении проспекта Достык и улицы Оспанова. Цена — 2,5 миллиарда тенге. Из коммуникаций — свет, вода (нужна скважина) и газ (проведение канализации в планах на следующий год). Имеется отдельный въезд.
На третьем месте — ровный участок площадью 1000 соток в микрорайоне «Каргалы» за 2,8 миллиарда тенге (8,4 миллиарда долларов). Имеется возможность подключения к свету, газу и воде.
Второе место занял участок 220 соток на пересечении улиц Аскарова и Асанбая за 2,9 миллиарда тенге (8,75 миллиона долларов). Делимый, ровный, расположен около
Лидером рейтинга стал земельный участок площадью 250 соток, расположенный в Горном Гиганте, в районе коттеджного городка «Эдельвейс». Собственник просит за него 3,1 миллиарда тенге (9,3 миллиона доллара). Подойдет под частную застройку. Свет, вода, газ и канализация проходят вблизи, есть возможность к ним присоединиться.
Издание отмечает, что большая часть участков расположена на территориях присоединенных к Медеускому, Бостандыкскому и Наурызбайскому районам: «Реальному покупателю владельцы готовы уступить порядка 10−20 процентов от цены предложения. Как правило, земли не обустроены, за проведение коммуникаций покупателю придется заплатить дополнительно».