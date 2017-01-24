АСВ подозревает вкладчиков татарских банков в махинациях ради получения страховки

Такие операции они проводили незадолго до введения в банки временной администрации ЦБ и наложения моратория на выплаты кредиторам, что является страховым случаем, рассказали два человека, близких к обоим банкам. Для Татфондбанка регулятор ввел мораторий 15 декабря прошлого года, а через неделю запрет на удовлетворение требований кредиторов ЦБ получил Интехбанк. При этом Татфондбанк потерял платежеспособность в начале декабря, но операции со вкладами продолжали массово проводиться, говорят собеседники «Ведомостей».

Проводились внутрибанковские переводы со счетов юрлиц на счета физлиц, дробились крупные вклады, оформлялись фиктивные операции по снятию средств одними вкладчиками и одновременному внесению этих же средств на старые или новые счета других физлиц, перечисляют собеседники «Ведомостей». Все остатки по вкладам, которые появились в результате таких операций, в реестр вынесены не были, знает один из них.