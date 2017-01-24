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09:25 (мск), источник: Ведомости

АСВ подозревает вкладчиков татарских банков в махинациях ради получения страховки

Как выяснили «Ведомости», ряд вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка проводили операции по сокращению средств на своих счетах, чтобы они подпадали под страховку государства (порог — 1,4 млн руб.).

Такие операции они проводили незадолго до введения в банки временной администрации ЦБ и наложения моратория на выплаты кредиторам, что является страховым случаем, рассказали два человека, близких к обоим банкам. Для Татфондбанка регулятор ввел мораторий 15 декабря прошлого года, а через неделю запрет на удовлетворение требований кредиторов ЦБ получил Интехбанк. При этом Татфондбанк потерял платежеспособность в начале декабря, но операции со вкладами продолжали массово проводиться, говорят собеседники «Ведомостей».

Проводились внутрибанковские переводы со счетов юрлиц на счета физлиц, дробились крупные вклады, оформлялись фиктивные операции по снятию средств одними вкладчиками и одновременному внесению этих же средств на старые или новые счета других физлиц, перечисляют собеседники «Ведомостей». Все остатки по вкладам, которые появились в результате таких операций, в реестр вынесены не были, знает один из них.

«Из реестра вкладчиков Татфондбанка было исключено около 3900 человек с требованиями на 4,4 млрд руб., Интехбанка — 2100 человек с требованиями на 1,7 млрд руб. По этим случаям Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подозревает, что вкладчики проводили действия, направленные на получение страховок, что увеличивает обязательства агентства», — уточняет второй собеседник «Ведомостей». При этом вероятно, что кто-то из добросовестных вкладчиков мог попасть в число тех, кто не вошел в реестр, добавляет он. Человек, близкий к менеджменту Татфондбанка, говорит, что у АСВ действительно есть опасения относительно того, что вклады дробились.

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Представитель АСВ в ответ на вопросы «Ведомостей» подтвердил, что такая проблема в Татфондбанке и Интехбанке есть: «Агентство рассматривает заявления несогласных с размером требований, включенных в реестр, и разбирается в ситуации». Сумму требований, которые АСВ отказалось внести в реестр, и количество вкладчиков представитель агентства не комментирует.

На 1 декабря в Татфондбанке было 75 млрд руб. вкладов физлиц, в Интехбанке — 16,3 млрд. АСВ к середине января заплатило вкладчикам Татфондбанка 48,4 млрд руб., или 90% средств, подлежавших выплате.4 млрд руб., или около 80%.

В рухнувших банках нередко обнаруживаются «дробильщики». Например, при формировании реестра обязательств Судостроительного банка (лишился лицензии в 2015 г.) временная администрация выявила, что незадолго до отзыва лицензии, когда банк уже испытывал проблемы, «проводились операции по трансформации требований кредиторов в более привилегированную очередность их удовлетворения». Кроме того, вклады физлиц в банке дробились для подпадания под страховое возмещение. Подобные операции АСВ выявляло в Липецкоблбанке (лицензия отозвана в 2013 г.), Первом республиканском банке (2014 г.), банках «Стройкредит» и «Монолит» и Банке развития бизнеса (все три лишились лицензий в 2014 г.).

Сейчас применяются более изощренные схемы дробления вкладов, чем 5−7 лет назад, говорит партнер «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. Такие операции могут проводиться как при потворстве банка, так и без него, продолжает она. Несмотря на то что схемы стали хитрее, АСВ все равно удается доказать умысел на неправомерное страховое возмещение, заключает Тарнопольская.

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