Мессенджеры подводят к идентификации
Разработаны новые поправки об их регулировании.
Разработаны новые поправки об их регулировании.
Российские власти вернулись к идее регулирования деятельности мессенджеров вроде WhatsApp, Viber и Telegram.
Описание таких сервисов включено в поправки к закону «О связи», разработанные Роскомнадзором и МВД при участии сотовых операторов. Последним этим же законопроектом упростят привлечение новых абонентов, разрешив продавать
В распоряжении «Ъ» оказался законопроект, предлагающий включить в закон «О связи» понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями».
Согласно документу, это услуги обмена электронными сообщениями электросвязи, неразрывно связанные с услугами связи.
Организаторы распространения информации в интернете предоставляют для этого программное обеспечение, позволяющее идентифицировать пользователя, говорится в законопроекте.
Собеседник «Ъ» на рынке сотовой связи говорит, что проект разработал Роскомнадзор, в рабочей группе участвовали сотовые операторы. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский не подтвердил информацию о причастности ведомства к разработке поправок.
По словам другого источника «Ъ», законопроект инициировало МВД, «заинтересованное в пресечении незаконных продаж сим-карт». В МВД на запрос «Ъ» не ответили.
Идея регулирования мессенджеров путем заключения договоров с операторами связи и идентификации клиентов таких сервисов содержалась в законопроекте Медиакоммуникационного союза (МКС, объединяет медиахолдинги и сотовых операторов) о регулировании
Участники
Теперь поправки о мессенджерах могут быть включены в новый законопроект об упрощении бизнеса сотовых операторов.
Согласно документу, с 1 января 2019 года сотовые операторы смогут заключать договоры об оказании услуг связи с абонентами «с помощью автоматизированных устройств и в электронной форме».
Кроме того, операторы получат возможность проверять достоверность сведений об абонентах не только по паспорту, но и через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), квалификационную электронную подпись, единый портал госуслуг, с помощью подключения к системам госорганов.
Поправки также вводят штрафы за распространения
Законопроект о регулировании
Представитель МТС Дмитрий Солодовников сообщил, что компания «полностью поддерживает положения законопроекта», который «даст дополнительный канал привлечения абонентов, облегчит процедуру их удаленной идентификации и упорядочит распространение сим-карт».
Поправки решат проблему удаленной идентификации пользователя, передали в Yota. Доступ к ЕСИА поможет операторам с проверкой данных, указываемых в договорах, считают в «Вымпелкоме». В «МегаФоне» не стали комментировать инициативу. В Viber не ответили на запрос.
Роман Рожков, Владислав Новый