Мессенджеры подводят к идентификации

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Российские власти вернулись к идее регулирования деятельности мессенджеров вроде WhatsApp, Viber и Telegram. Описание таких сервисов включено в поправки к закону «О связи», разработанные Роскомнадзором и МВД при участии сотовых операторов. Последним этим же законопроектом упростят привлечение новых абонентов, разрешив продавать сим-карты через интернет.

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В распоряжении «Ъ» оказался законопроект, предлагающий включить в закон «О связи» понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями». Согласно документу, это услуги обмена электронными сообщениями электросвязи, неразрывно связанные с услугами связи.

Организаторы распространения информации в интернете предоставляют для этого программное обеспечение, позволяющее идентифицировать пользователя, говорится в законопроекте.

Собеседник «Ъ» на рынке сотовой связи говорит, что проект разработал Роскомнадзор, в рабочей группе участвовали сотовые операторы. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский не подтвердил информацию о причастности ведомства к разработке поправок. По словам другого источника «Ъ», законопроект инициировало МВД, «заинтересованное в пресечении незаконных продаж сим-карт». В МВД на запрос «Ъ» не ответили.

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Идея регулирования мессенджеров путем заключения договоров с операторами связи и идентификации клиентов таких сервисов содержалась в законопроекте Медиакоммуникационного союза (МКС, объединяет медиахолдинги и сотовых операторов) о регулировании OTT-сервисов, но позже была исключена. Участники интернет-отрасли и рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ раскритиковали документ, заявив, что он нарушает конституционные права граждан, ограничивая приватность в общении между пользователями. В МКС не комментируют ситуацию.



Теперь поправки о мессенджерах могут быть включены в новый законопроект об упрощении бизнеса сотовых операторов.

Согласно документу, с 1 января 2019 года сотовые операторы смогут заключать договоры об оказании услуг связи с абонентами «с помощью автоматизированных устройств и в электронной форме».

Кроме того, операторы получат возможность проверять достоверность сведений об абонентах не только по паспорту, но и через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), квалификационную электронную подпись, единый портал госуслуг, с помощью подключения к системам госорганов.

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