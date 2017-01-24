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07:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Мессенджеры подводят к идентификации

Разработаны новые поправки об их регулировании.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Российские власти вернулись к идее регулирования деятельности мессенджеров вроде WhatsApp, Viber и Telegram.

Описание таких сервисов включено в поправки к закону «О связи», разработанные Роскомнадзором и МВД при участии сотовых операторов. Последним этим же законопроектом упростят привлечение новых абонентов, разрешив продавать сим-карты через интернет.

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В распоряжении «Ъ» оказался законопроект, предлагающий включить в закон «О связи» понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями».

Согласно документу, это услуги обмена электронными сообщениями электросвязи, неразрывно связанные с услугами связи.

Организаторы распространения информации в интернете предоставляют для этого программное обеспечение, позволяющее идентифицировать пользователя, говорится в законопроекте.

Собеседник «Ъ» на рынке сотовой связи говорит, что проект разработал Роскомнадзор, в рабочей группе участвовали сотовые операторы. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский не подтвердил информацию о причастности ведомства к разработке поправок.

По словам другого источника «Ъ», законопроект инициировало МВД, «заинтересованное в пресечении незаконных продаж сим-карт». В МВД на запрос «Ъ» не ответили.

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Идея регулирования мессенджеров путем заключения договоров с операторами связи и идентификации клиентов таких сервисов содержалась в законопроекте Медиакоммуникационного союза (МКС, объединяет медиахолдинги и сотовых операторов) о регулировании OTT-сервисов, но позже была исключена.

Участники интернет-отрасли и рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ раскритиковали документ, заявив, что он нарушает конституционные права граждан, ограничивая приватность в общении между пользователями. В МКС не комментируют ситуацию.

Теперь поправки о мессенджерах могут быть включены в новый законопроект об упрощении бизнеса сотовых операторов.

Согласно документу, с 1 января 2019 года сотовые операторы смогут заключать договоры об оказании услуг связи с абонентами «с помощью автоматизированных устройств и в электронной форме».

Кроме того, операторы получат возможность проверять достоверность сведений об абонентах не только по паспорту, но и через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), квалификационную электронную подпись, единый портал госуслуг, с помощью подключения к системам госорганов.

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Поправки также вводят штрафы за распространения сим-карт без полномочий от оператора — 2−5 тыс. руб. для физлиц, 100−200 тыс. руб.— для юрлиц. За незаконную продажу сим-карт иностранным гражданином или лицом без гражданства планируется ввести штраф 50−60 тыс. руб. с конфискацией сим-карт, а также административный арест до 15 суток с выдворением за пределы РФ.

Законопроект о регулировании сим-карт может быть внесен в Госдуму вместе с разделом, регулирующим мессенджеры, предполагает источник «Ъ», знакомый с ходом разработки первого документа.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников сообщил, что компания «полностью поддерживает положения законопроекта», который «даст дополнительный канал привлечения абонентов, облегчит процедуру их удаленной идентификации и упорядочит распространение сим-карт».

Поправки решат проблему удаленной идентификации пользователя, передали в Yota. Доступ к ЕСИА поможет операторам с проверкой данных, указываемых в договорах, считают в «Вымпелкоме». В «МегаФоне» не стали комментировать инициативу. В Viber не ответили на запрос.

Роман Рожков, Владислав Новый

Комментарии
4
Миф
Ну из нашей страны делают более цивилизованный(пока что) аналог Северной Кореи. Украв у нас страну, элитка теперь хочет, что бы мы ходили строем и боялись рот раскрыть и не дай бог не обсуждали между собой сложившееся положение и не смогли осознать себя, как народ и единую общность, которую убивает паразит.
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Антон Гагарин
Очередная неудачная афера Роскомнадзора!
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pikalor
A вот мы строем ходим!!! Так классно, все посчитаны!!! Санитары счастливы!)))
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