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03:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Подземные помойки из Финляндии могут появиться во дворах Хабаровска

Для этого необходимо принять участие в конкурсе по предоставлению муниципальных грантов на благоустройство дворов.

Хабаровск, 24 января, AmurMedia.

Более 36 млн рублей смогут потратить хабаровчане на обустройство своих дворов. В краевой столице стартует традиционный конкурс по предоставлению собственникам жилых помещений многоквартирных домов муниципальных грантов на благоустройство дворовых территорий. Впервые за его 12-летнюю историю горожане смогут получить средства не только на ремонт дворов и установку в них малых архитектурных форм, но и на приобретение и монтаж заглубленных мусорных контейнеров, рассказал ИА AmurMedia заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Александр Сергеев.

«В текущем году на реализацию программы по предоставлению муниципальных грантов на благоустройство дворовых территорий из городского бюджета выделено 36,5 миллиона рублей. Как и в прошлые годы, муниципальный грант будет предоставляться на условиях долевого финансирования, при этом доля средств гранта, выделяемых городом, не может превышать 67% от общей стоимости проекта. Остальные деньги его авторы должны изыскать из собственных фондов. Максимальный размер гранта составит 1 миллион рублей на благоустройство двора и 500 тысяч рублей — на установку малых архитектурных форм или заглубленного мусорного контейнера. Все будет зависеть от предпочтений собственников жилья», — сообщил Александр Сергеев.

Также он напомнил, что в 2016 году за счет средств грантов, полученных хабаровчанами по итогам конкурса, и их собственных капиталовложений в это дело, было благоустроено 63 дворовых территории: 44 двора — отремонтированы, а в 19 установлены комплексы малых архитектурных форм (детские игровые и спортивные площадки).

Что до мусорных контейнеров заглубленного типа, то, по словам Александра Сергеева, горожане уже оценили их многочисленные преимущества, недаром в городе появилось уже около двух десятков таких подземных мусороприемников. Они компактны, гигиеничны, экологичны, экономичны.

Благодаря медленной наполняемости и гигиеничности сокращается кратность вывоза отходов, а, следовательно, возникает значительная экономия на топливе и амортизации техники. Стоит отметить, что идея подземных помоек и ее техническое решение пришли к нам из Финляндии, а на вооружение хабаровчанами взят опыт Санкт-Петербурга, где мусорные «капсулы» уже отлично зарекомендовали себя.

«И жильцы многоквартирных домов, и управляющие компании проявляют очень большой интерес к подземным мусоросборникам — именно поэтому было решено включить их установку в условия конкурса. Сейчас собственники жилья ведут активное обсуждение и голосование, выбирая, на что они хотят потратить средства гранта в случае его получения, разрабатывают проекты, собирают собственные средства и оформляют конкурсные документы. Их прием начнется 10 марта текущего года в администрации города Хабаровска в рабочие дни в кабинете 108. Окончание срока подачи конкурсных заявок — 15 апреля 2017 года», — резюмировал Сергеев.

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