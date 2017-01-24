Дело о банкротстве ФК «Луч-Энергия» может быть прекращено — суд

Дело о признании банкротом Ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия» (Владивосток) может быть прекращено в связи с переговорами о мирном урегулировании спора, говорится в определении Арбитражного суда Приморского края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РАПСИ.

Ранее от футбольного агента Дмитрия Кигинько (заявитель по делу о банкротстве) и должника поступили ходатайства об отложении судебного заседания для возможности мирного урегулирования спора. Рассмотрение заявления о банкротстве футбольного клуба отложено на 29 марта.

Также в январе в суд поступило заявление государственного образовательного учреждения высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» о банкротстве ФК «Луч-Энергия».

Кроме того, Арбитражный суд Нижегородской области 3 марта 2015 года прекратил производство по заявлению Кигинько о банкротстве футбольного клуба (ФК) «Волга». Производство по делу было прекращено в связи с отказом Кигинько от заявления.

Первый арбитражный апелляционный суд 24 апреля 2014 года подтвердил решение суда о взыскании с ФК в пользу Кигинько 16,2 миллиона рублей вознаграждения за переходы игроков в футбольный клуб и 841,3 тысячи рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

В постановлении суда по этому делу говорится, что 10 июня 2012 года ФК заключил с Кигинько агентский договор. Согласно договору агент обязуется по заданию клуба за вознаграждение осуществлять поиск спортсменов, соответствующих по своим профессиональным, физическим и медицинским показателям требованиям клуба. Также Кигинько должен осуществлять по заданию ФК поиск футбольных клубов, заинтересованных в переходе футболистов «Волги» в другие команды. Однако ФК, по информации Кигинько, оказанные услуги оплатил частично, в связи с чем общая сумма долга ответчика составила 16,2 миллиона рублей.