Капремонт проведут на нескольких участках ВСЖД в 2017 году

На пяти железнодорожных переездах, расположенных на участках Азей-Шуба, Будагово-Утай, Блокпост-Медведчиково и Янталь-Лена Восточно-Сибирской железной дороги, в 2017 году запланировано проведение капитального ремонта на общую сумму 5,5 млн рублей. Об этом 24 января сообщила пресс-служба магистрали.

На двух переездах будет полностью заменено автоматическое устройстве заграждения, на всех объектах предусмотрено асфальтирование дорожного покрытия, смена направляющих столбиков и дорожных знаков. Работы будут проводиться с мая по октябрь.

О временном закрытии железнодорожных переездов на период проведения капитального ремонта водители автотранспорта будут информироваться дополнительно.