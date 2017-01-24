Капремонт проведут на нескольких участках ВСЖД в 2017 году
Несколько участков ВСЖД будут закрывать на капремонт с мая по октябрь 2017 года.
Несколько участков ВСЖД будут закрывать на капремонт с мая по октябрь 2017 года.
На пяти железнодорожных переездах, расположенных на участках
На двух переездах будет полностью заменено автоматическое устройстве заграждения, на всех объектах предусмотрено асфальтирование дорожного покрытия, смена направляющих столбиков и дорожных знаков. Работы будут проводиться с мая по октябрь.
О временном закрытии железнодорожных переездов на период проведения капитального ремонта водители автотранспорта будут информироваться дополнительно.
Напомним, что на начало текущего года на балансе