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04:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

Капремонт проведут на нескольких участках ВСЖД в 2017 году

Несколько участков ВСЖД будут закрывать на капремонт с мая по октябрь 2017 года.

На пяти железнодорожных переездах, расположенных на участках Азей-Шуба, Будагово-Утай, Блокпост-Медведчиково и Янталь-Лена Восточно-Сибирской железной дороги, в 2017 году запланировано проведение капитального ремонта на общую сумму 5,5 млн рублей. Об этом 24 января сообщила пресс-служба магистрали.

На двух переездах будет полностью заменено автоматическое устройстве заграждения, на всех объектах предусмотрено асфальтирование дорожного покрытия, смена направляющих столбиков и дорожных знаков. Работы будут проводиться с мая по октябрь.

О временном закрытии железнодорожных переездов на период проведения капитального ремонта водители автотранспорта будут информироваться дополнительно.

Напомним, что на начало текущего года на балансе Восточно-Сибирской железной дороги находится 223 железнодорожных переезда, из них на территории Иркутской области — 137, Республики Бурятия — 76 и в Забайкальском крае — 10.

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