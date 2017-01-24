Все омские пенсионеры уже получили по пять тысяч рублей

Набираем баллы.

Омичам, которые собираются выйти на пенсию по старости в 2017 году, надо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных коэффициента (баллов), и с каждым годом цифры будут расти. Минимальные показатели, которые нужно будет набрать к 2025 году — это 15 лет стажа и 30 баллов. Если чего-то не хватит, можно рассчитывать только на социальную пенсию — она равна прожиточному минимуму. В этом году её размер составит 8828 рублей.

Все пенсионные права граждан, сформированные до 1 января 2015 года, учтены и переведены в баллы специалистами ПФР.

Магическая формула.

Не специалистов расчет пенсии обычно пугает, но попробуем разобраться, ведь здесь всего три показателя, итак:

СПС=ФВ х ИПК х СПК.

Это означает, что размер пенсии (СПС) состоит из фиксированной государственной выплаты, умноженной на заработанные баллы (индивидуальный пенсионный коэффициент). А СПК — это как раз стоимость этого балла. В 2017 году он составит 78,28 рубля.

Когда и насколько?

С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень инфляции за 2016 год. Но эту прибавку нельзя назвать значительной. Пенсия по старости возрастет в среднем на 400 рублей.

Второе повышение будет в апреле — пенсии доиндексируют еще на 0,4%, так что суммарное увеличение составит 5,8%.

А вот работающим пенсионерам ничего индексировать не будут.

— Зато, когда они уйдут на пенсию, она будет проиндексирована с учётом всех пропущенных повышений, ещё мы разрабатываем комплекс стимулирующих выплат, мы заинтересованы в том, чтобы люди продолжали работать, — заверил журналистов Сергей Тодоров, управляющий омским отделением ПФР. — В Омской области пенсионеров больше, чем работающих людей. На человека, который находится на пенсии, приходится 0,97 работающих.

Трудиться дальше предлагают и госслужащим. Для них пенсионный возраст в этом году уже увеличен на полгода, и дальше будет понемногу расти. Впрочем, омские чиновники, кажется, не сильно расстроились.

Единственное, на что в этом году смогут рассчитывать работающие пенсионеры, это перерасчёт на основе данных предоставленных работодателем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ.

В этом году также пересчитают социальные выплаты, такие как достижение возраста 80 лет, наличие инвалидности I группы, нахождение на иждивении нетрудоспособных членов семьи или проживание в северных регионах. Повысятся и социальные пенсии. Для детей-инвалидов и инвалидов детства I группы она составит 13 956 рублей.

А вот региональные доплаты оставили на усмотрение местных властей. И как и ожидалось ранее, многие из них отменили — денег в казне нет. Так, своих пятисот рублей лишились ветераны Омской области.

— Для меня это было существенно. И еще обидно, по сути, закон о ветеранах Омской области лишился смысла. Хотя я и проработал сорок лет сварщиком, получаю почти столько же, сколько те, кто почти не работал, — пожаловался редакции газеты «Ва-банкЪ» читатель Николай Еременко.

БОНУС

Большинство омских пенсионеров — как работающих, так и нет, уже получили единовременную денежную выплату — пять тысяч рублей. Эта сумма должна компенсировать разницу — ведь в прошлом году индексации не было. Пенсионный фонд заверил, что абсолютное большинство пенсионеров эти деньги уже получили, а тем немногим, кто еще не получил, обязательно выплатят их до 27 января. Это крайний срок.