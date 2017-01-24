Жители Новосибирска могут получить компенсацию, если рост тарифов ЖКХ для них вырастет на 4%

Напомним, рост коммунальных тарифов на 4 процента — это максимум, который установил для региона федеральный центр. Во многих населенных пунктах местные органы власти согласовали более серьезное увеличение платы населения. В частности, в Новосибирске тарифы на тепло и воду вырастут в среднем на 15 процентов.

Разницу между величиной, которую установил федеральный центр, и реальным ростом платежей и будут компенсировать из бюджета. Льготникам эту разницу вернут полностью.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: Вот те 500 тысяч населения, которые относятся к различным льготным категориям, мы для них устанавливаем норму — когда вот этот прирост между федеральным нормативом и нашим собственным решением мы компенсируем на 100%, вот этот прирастной уровень платежей. При этом не надо никуда ходить, органы соцзащиты пересчитают, и люди получат эту компенсацию.

Остальные жители области — не льготники, но для которых рост тарифов окажется неподъемным — могут написать заявление и получить компенсацию половины сверхнормативного прироста. Таким образом, прирост составит не 15, а 9 процентов.

Елена Бахарева, и.о. министра социального развития Новосибирской области: В пакет документов входит, безусловно, паспорт, который подтверждает личность гражданина и его регистрацию на территории Новосибирской области. А потом мы будем смотреть документы об оплате, его взаимоотношения с той организацией, которая поставляет ему коммунальные услуги. Обращается один член семьи, и все, кто с ним живет, уже включаются в эту меру поддержки.