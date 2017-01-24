Более тысячи организаций Хабаровского края зарегистрировались в системе ГИС ЖКХ
В региональном разделе ГИС ЖКХ зарегистрировались 1329 организаций, занятых в этой сфере.
В региональном разделе ГИС ЖКХ зарегистрировались 1329 организаций, занятых в этой сфере.
Из них — 1014 предприятий сферы ЖКХ. Также на сайте представлены все управляющие компании — 231. Там же можно найти сведения о 12,8 тысячах многоквартирных домов. Сейчас информация подготовлена на 75%, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Раздел Хабаровского края на федеральном портале “ГИС ЖКХ” уже работает. Жители могут завести личный кабинет, посмотреть данные об управляющих компаниях. Но часть функций пока недоступна», — отметила замминистра ЖКХ региона Полина Шутова.
В дальнейшем зарегистрированные пользователи сайта смогут направлять жалобы через личные кабинеты, работать с показаниями индивидуальных приборов учета. Для них станут доступны и другие услуги.
Напомним, краевой раздел ГИС ЖКХ планируется полностью заполнить информацией к 1 июля 2017 года. На федеральном уровне все будет сделано к 1 июля 2019 года.