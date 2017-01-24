Более тысячи организаций Хабаровского края зарегистрировались в системе ГИС ЖКХ

Из них — 1014 предприятий сферы ЖКХ. Также на сайте представлены все управляющие компании — 231. Там же можно найти сведения о 12,8 тысячах многоквартирных домов. Сейчас информация подготовлена на 75%, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства..

«Раздел Хабаровского края на федеральном портале “ГИС ЖКХ” уже работает. Жители могут завести личный кабинет, посмотреть данные об управляющих компаниях. Но часть функций пока недоступна», — отметила замминистра ЖКХ региона Полина Шутова.

В дальнейшем зарегистрированные пользователи сайта смогут направлять жалобы через личные кабинеты, работать с показаниями индивидуальных приборов учета. Для них станут доступны и другие услуги.

Напомним, краевой раздел ГИС ЖКХ планируется полностью заполнить информацией к 1 июля 2017 года. На федеральном уровне все будет сделано к 1 июля 2019 года.