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07:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Более тысячи организаций Хабаровского края зарегистрировались в системе ГИС ЖКХ

В региональном разделе ГИС ЖКХ зарегистрировались 1329 организаций, занятых в этой сфере.

Источник: Reuters

Из них — 1014 предприятий сферы ЖКХ. Также на сайте представлены все управляющие компании — 231. Там же можно найти сведения о 12,8 тысячах многоквартирных домов. Сейчас информация подготовлена на 75%, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства..

«Раздел Хабаровского края на федеральном портале “ГИС ЖКХ” уже работает. Жители могут завести личный кабинет, посмотреть данные об управляющих компаниях. Но часть функций пока недоступна», — отметила замминистра ЖКХ региона Полина Шутова.

В дальнейшем зарегистрированные пользователи сайта смогут направлять жалобы через личные кабинеты, работать с показаниями индивидуальных приборов учета. Для них станут доступны и другие услуги.

Напомним, краевой раздел ГИС ЖКХ планируется полностью заполнить информацией к 1 июля 2017 года. На федеральном уровне все будет сделано к 1 июля 2019 года.

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