Разработка проекта по ремонту Коммунального моста может затянуться

Российский дорожный научно-исследовательский институт, который занимается созданием проекта по ремонту Коммунального моста в Красноярске, потребовал изменить сроки работ. Информация появилась 23 января на официальном сайте краевого арбитража.

Согласно иску, контракт заключен между институтом и красноярским Управлением дорог и благоустройства. Первоначальная дата завершения работ — 31 января 2017 года. Однако истец просит изменить сроки до 10 марта, ссылаясь на необходимость получения лицензии в Министерстве культуры. В арбитраже напомнили, что Коммунальный мост является памятником регионального значения.

Сейчас в суде решают, принимать ли иск проектировщиков. Согласно законодательству, вопрос будет решен в течение 5 рабочих дней.

Напомним, конкурс на создание документации по ремонту моста был объявлен мэрией в конце мая 2016 года. Начальная цена контракта составила 15 млн руб. Представители ФАУ «РОСДОРНИИ» предложили выполнить работы дешевле начальной цены — за 7,5 млн рублей.