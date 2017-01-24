Очистить все крыши от снега поручено коммунальщикам

Плотность рыхлого свежевыпавшего снега — около 50-ти кг. на кубический метр. А лед давит уже с весом под тонну — в 20 раз больше. Эта нехитрая формула известна каждому, кто хоть раз играл в снежки.

В детском саду «Золотой ключик» восстанавливают беседку, которая рухнула в выходные. Взрослых и детей здесь не было. Небольшое потепление — и давление на кровлю стало избыточным, снег раздавил конструкцию.

В городе почти девять тысяч жилых домов, не считая социальные объекты. Миллионы квадратных метров кровли покрыты снегом. С плоских крыш он стечет весной по желобам, а с покатых может упасть на прохожих. Сила трения невелика, вес — большой.

Улица Столетова, Калининский район Новосибирска. По технике безопасности, здесь на крыше — только рабочие с допуском. Такую пятиэтажку уберут примерно за полдня. График скользящий — нужно, чтобы на земле успели вывезти то, что сбросили сверху. Очистка козырьков и лоджий — дело владельцев квартир на верхних этажах. Впрочем, коммунальщики могут прийти на помощь за плату.

— Работы по очистке козырька от снега стоят от 300 до 500 рублей. Обойдется дороже, если вдруг, не дай Бог, с этого козырька снег упадет на машину или на человека, — говорит исполнительный директор управляющей компании Сергей Соловьев.

Однако в большинстве районов мегаполиса ситуация не столь радужная. Снежные шапки выглядят угрожающе, и в полном соответствии с законами Ньютона могут рухнуть в любой момент, как перекрытия конного клуба в Бердске. Кроме того, уже скоро снег превратится в воду и потечет. По прогнозам, паводок начнется первого апреля. Если не убрать сугробы — будет не до смеха.