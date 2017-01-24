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06:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Минстрой РФ незначительно поднял цену за «квадрат» жилья в Приморье

Норматив стоимости за квадратный метр по сравнению с III кварталом 2016 года поднялся на 461 рубль.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 24 января, PrimaMedia.

48 532 рубля — такую стоимость квадратного метра жилья в Приморье на I квартал 2017 года утвердил российский Минстрой. По сравнению с III кварталом 2016 года норматив стоимости за «квадрат» в крае поднялся незначительно — всего на 461 рубль. Приказ ведомства о показателях средней рыночной стоимости 1 кв. метра в регионах опубликовала «Российская газета», сообщает ИА PrimaMedia.

Приморье, согласно официальным данным, находится на третьем месте в ДФО по цене за «квадрат». Самое дешевое жилье — в Сахалинской области — 55 735 рублей за квадратный метр. Ненамного опережает Приморье Республика Саха (Якутия) — 48 715 за квадратный метр. Дешевле же всего в ведомстве «квадрат» на Дальнем Востоке оценили в Чукотском автономном округе— 33 056 рублей за «квадрат».

Нужно понимать, что показатели минстроя несколько отличаются от цен, по которым идут сделки купли-продажи жилья на рынке. Дело в том, что ведомство, беря за основу данные Федеральной службы госстатистики (Росстата) о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках и ценах на строительство в каждом регионе, для выведения итоговой цифры применяет специальный понижательный коэффициент, утвержденный минэкономразвития. Такой метод расчетов объясняется тем, что ценовые ориентиры минстроя используются не для покупки жилья на рынке.

Заметная разница в стоимости жилья объясняется большими диспропорциями в социально-экономическом развитии регионов. Здесь важно все: доходы населения, ситуация на рынке труда, состояние социальной и технической инфраструктуры, объясняет журналистам «Российской газеты» Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум групп». В наиболее благополучных городах с точки зрения размера зарплат, уровня занятости, качества социального обеспечения жилье пользуется большим спросом. А чем выше спрос, тем выше цены.

Утверждая новые показатели средней стоимости квадратного метра на первый квартал наступившего года, минстрой незначительно повысил их в некоторых регионах. Однако это не значит, что россиянам стоит ждать глобального подорожания жилья в новом году, считает руководитель «ИРН-Консалтинг» Татьяна Калюжнова.

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