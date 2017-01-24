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06:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Энергетики и мэрия Владивостока нашли вопиющее нарушение на ул. Тунгусской

Филиал АО ДРСК «Приморские электрические сети» вместе с администрацией Владивостока выясняют законность использования земельных участков в охранных зонах ЛЭП под размещение гаражей и прочих хозяйственных построек, сообщает ИА Дейта.


Специалисты проверяют 37 земельных участков под линиями электропередачи, на которых размещено 48 таких объектов.

По итогам проверки будут установлены собственники. При отсутствии у них документов подтверждающих право пользования земельным участком, строения, самовольно размещенные в охранной зоне ЛЭП, демонтируют.

«Во Владивостоке гаражи и прочие хозяйственные постройки зачастую относятся к категории самостроя. Их владельцы избегают встреч с энергетиками, не желая принимать тот факт, что тесное соседство с действующим энергообъектом может привести к печальным для них последствиям, — рассказывает главный инженер структурного подразделения “Южные электрические сети” приморского филиала ДРСК Валерий Старовойтов. — Вопиющий случай зафиксировали наши специалисты по улице Тунгусская, где в тело опоры линии 110 кВ неизвестные встроили гараж. Линия одна из ключевых в городе, связывает Владивостокскую ТЭЦ-2 с городскими центрами питания. Отсутствие свободного доступа к энергообъектам мешает проведению плановых осмотров и ремонта, ставит под угрозу надежность электроснабжения города».

Энергетики напоминают, что размещение объектов в охранных зонах ЛЭП регулируется правилами, утвержденными постановлением правительства РФ от 24.02.2009 № 160. Согласно действующему законодательству, для высоковольтных воздушных линий электропередачи 10 кВ охранная зона составляет 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, а для 110 кВ — по 20 метров в обе стороны от крайних проводов высоковольтной линии.

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