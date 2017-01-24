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06:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Сибмост» через суд требует деньги за освещение 4 моста

Субподрядчик выполнил лишь треть запланированных работ.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Новосибирская компания «Сибмост» подала в суд на ООО ГК «КРЭП» с требованием вернуть аванс в размере 46,4 млн рублей. Субподрядчик должен был установить освещение на 4 мосту, но нарушил договор. Материалы дела опубликованы на официальном сайте краевого Арбитражного суда.

После того, как группа компаний «КРЭП» нарушила условия контракта с «Сибмостом» на 144,5 млн рублей, истец в одностороннем порядке расторгнул договор. При этом перечисленный ранее крупный аванс ответчик так и не вернул. Фактически сотрудники энергетической компании выполнили работы по освещению 4 моста только на треть (на 4,2 млн рублей). Результаты выполненных работ «Сибмост» принял.

«Истец просит суд взыскать с ответчика 46,4 млн рублей неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами», — говорится в сообщении.

Добавим, что вопрос о принятии искового заявления в арбитраже будет решаться 5 рабочих дней.

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