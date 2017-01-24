Суд наказал кафе, в котором отравились студенты ДВФУ

«В связи с регистрацией случаев пищевой токсикоинфекции средней степени тяжести у четверых студентов после посещения кафе “Island”, расположенного в кампусе ДВФУ, в корпусах 7.2 и 5, проведено эпидемиологическое расследование в отношении ООО “Акварес”, оказывающего услуги общепита в данном кафе», — говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Проверка выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые создают реальную угрозу жизни и здоровью людей. Например, работники общепита не проходили медицинские осмотры и не сдавали необходимые анализы.

«У ряда работников в медицинских книжках отсутствуют данные обследования на стафилококк, анализ крови на брюшной тиф, нет сведений о флюорографическом обследовании, ежедневный осмотр сотрудников перед началом смены проводится формально», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора отметили, что не проводится своевременная уборка помещений кафе и их ремонт.

«Отмечается изношенность покраски стен в производственных коридорах, выбоины на кафельной плитке пола в горячем и мясном цехах и в коридорах», — говорится в сообщении.

Также в кафе не было необходимой маркировки на таре для хранения продуктов, сами продукты хранились в полиэтиленовых пакетах, мясные и рыбные полуфабрикаты не имели пометок о сроке годности.

«По факту выявленных нарушений в отношении юридического лица были составлены протоколы, которые направлены во Фрунзенский районный суд Владивостока. Суд принял решение о приостановлении работы кафе “Island” ООО “Акварес” на 60 суток», — говорится в сообщении.